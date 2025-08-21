Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Gonzalo ortega
Gonzalo Ortega se reunió con organizaciones de pacientes para promover la entrega de medicamentos básicosX: @GonOrtega

“Por la vida y la salud”: Defensor del Pueblo de Guayas se reúne con pacientes graves

Defensor del Pueblo y organizaciones visitarán hospitales para asegurar cumplimiento de sentencia

Gonzalo Ortega, defensor del Pueblo de Guayas, se reunió la mañana de este 21 de agosto, con pacientes de enfermedades catastróficas. “Por la vida y la salud! Junto con pacientes de enfermedades catastróficas nos reunimos para promover el cumplimiento del cuadro de medicamentos básicos en hospitales”, señaló Ortega en su cuenta personal de X.

RELACIONADAS

El encuentro reunió a representantes de la Asociación de Pacientes Renales, Asociación de Pacientes Reumáticos y Fundación de Apoyo a Enfermos con Trastornos Hipofisarios (Faeth). También participó la Fundación Red de Pacientes con Leucemia Ecuador (Repal Ec), uniendo esfuerzos en defensa de los derechos de los pacientes.

EXPRESO consultó a Ortega sobre los temas tratados durante la reunión y su importancia. El defensor explicó que las organizaciones y la Defensoría del Pueblo ganaron hace más de dos años una acción de protección. “Mediante sentencia se dispuso el abastecimiento de un cuadro de medicamentos básicos a varios hospitales del MSP y del IESS”, indicó Ortega. Ahora, las visitas permitirán verificar si se está cumpliendo la entrega de medicamentos de manera efectiva en todo el sistema hospitalario.

Verificación en hospitales permitirá solicitar audiencia judicial

Ortega detalló que, tras recorrer los hospitales, se evaluará la situación real del abastecimiento de medicinas. “Quedamos en visitar conjuntamente este abastecimiento en varios hospitales la próxima semana y según eso solicitar a la jueza una audiencia para verificar el cumplimiento de su sentencia”, afirmó.

Estas visitas buscan documentar irregularidades y garantizar que los pacientes reciban los tratamientos necesarios. El seguimiento coordinado con las organizaciones de pacientes refuerza la presión para que las autoridades sanitarias cumplan la ley.

RELACIONADAS

Pacientes y defensoría fortalecen vigilancia sobre derechos en salud

Conaie 2

“Muchas decisiones del pueblo no se respetan”: Conaie llama a Asamblea Plurinacional

Leer más

Las asociaciones de pacientes destacaron la importancia de esta acción, que les permite asegurar el respeto a sus derechos. Ortega enfatizó que la transparencia y el cumplimiento judicial son fundamentales para proteger a quienes enfrentan enfermedades graves.

La coordinación con la Defensoría del Pueblo y estas organizaciones busca dar seguimiento efectivo a la sentencia ganada hace más de dos años. Con estas visitas, se espera que los hospitales del MSP y del IESS cumplan con la entrega de medicamentos básicos sin retrasos ni irregularidades.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Operativos en transporte de Quito: decomisan armas, drogas y objetos prohibidos

  2. Alausí resurge al ritmo del tren: una ruta de regreso a la esperanza

  3. Descubra la ruta de la Troncal 4 que ahora conecta al Mercado de la Trinitaria

  4. Barcelona SC, sin hinchada y con multa tras sanción disciplinaria en LigaPro

  5. Tres sospechosos detenidos tras violento robo en cancha de pádel de Tumbaco

LO MÁS VISTO

  1. Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

  2. La vida sin filtros de Catrina Sauvage, la diseñadora que triunfa en línea

  3. Es posible que a José Serrano le convenga ser deportado al Ecuador

  4. Vocales del IESS callan ante irregularidades en derivaciones a clínicas privadas

  5. Estado de excepción en Ecuador se extiende a estas dos provincias

Te recomendamos