“Por la vida y la salud”: Defensor del Pueblo de Guayas se reúne con pacientes graves

Gonzalo Ortega se reunió con organizaciones de pacientes para promover la entrega de medicamentos básicos

Gonzalo Ortega, defensor del Pueblo de Guayas, se reunió la mañana de este 21 de agosto, con pacientes de enfermedades catastróficas. “Por la vida y la salud! Junto con pacientes de enfermedades catastróficas nos reunimos para promover el cumplimiento del cuadro de medicamentos básicos en hospitales”, señaló Ortega en su cuenta personal de X.

El encuentro reunió a representantes de la Asociación de Pacientes Renales, Asociación de Pacientes Reumáticos y Fundación de Apoyo a Enfermos con Trastornos Hipofisarios (Faeth). También participó la Fundación Red de Pacientes con Leucemia Ecuador (Repal Ec), uniendo esfuerzos en defensa de los derechos de los pacientes.

EXPRESO consultó a Ortega sobre los temas tratados durante la reunión y su importancia. El defensor explicó que las organizaciones y la Defensoría del Pueblo ganaron hace más de dos años una acción de protección. “Mediante sentencia se dispuso el abastecimiento de un cuadro de medicamentos básicos a varios hospitales del MSP y del IESS”, indicó Ortega. Ahora, las visitas permitirán verificar si se está cumpliendo la entrega de medicamentos de manera efectiva en todo el sistema hospitalario.

Verificación en hospitales permitirá solicitar audiencia judicial

Ortega detalló que, tras recorrer los hospitales, se evaluará la situación real del abastecimiento de medicinas. “Quedamos en visitar conjuntamente este abastecimiento en varios hospitales la próxima semana y según eso solicitar a la jueza una audiencia para verificar el cumplimiento de su sentencia”, afirmó.

Estas visitas buscan documentar irregularidades y garantizar que los pacientes reciban los tratamientos necesarios. El seguimiento coordinado con las organizaciones de pacientes refuerza la presión para que las autoridades sanitarias cumplan la ley.

Pacientes y defensoría fortalecen vigilancia sobre derechos en salud

Las asociaciones de pacientes destacaron la importancia de esta acción, que les permite asegurar el respeto a sus derechos. Ortega enfatizó que la transparencia y el cumplimiento judicial son fundamentales para proteger a quienes enfrentan enfermedades graves.

La coordinación con la Defensoría del Pueblo y estas organizaciones busca dar seguimiento efectivo a la sentencia ganada hace más de dos años. Con estas visitas, se espera que los hospitales del MSP y del IESS cumplan con la entrega de medicamentos básicos sin retrasos ni irregularidades.

