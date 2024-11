Michela Pincay entre las 200 mujeres presuntamente afectadas por fotógrafo

La tarde del 18 de noviembre se viralizó una cuenta de Instagram que denuncia a un joven fotógrafo por presunto acoso sexual a mujeres, aprovechando su influencia en el mundo de los creadores de contenido en Ecuador, específicamente en Guayaquil y Machala, para, supuestamente, recopilar fotos y videos de ellas.

Según las declaraciones de las presuntas víctimas, que constan en esa cuenta de Instagram, el acusado empleaba tres métodos distintos para obtener contenido sin levantar sospechas. A algunas mujeres les pedía, según los testimonios ahí publicados, fotografías en poses sexuales, argumentando que eran necesarias para su portafolio, e incluso ofrecía una remuneración económica a cambio.

¿Cómo operaba el denunciado con las influencers?

Presuntamente, bajo el engaño de ser un fotógrafo de confianza, habría obtenido las credenciales de iCloud (repositorio en línea de iOS) de mujeres e influencers, entre ellas Michela Pincay, todo ello según se afirma en la anotada cuenta de Instagram. Según los testimonios, solicitaba acceso urgente a las cuentas con el pretexto de actualizar aplicaciones de edición.

Además, capturas de pantalla compartidas muestran un supuesto chat en el que el joven pedía a algunas usuarias audios emitiendo sonidos sexuales, bajo la excusa de que eran necesarios para un supuesto video musical.

La página de instagram que sigue el caso dice haber intentado contactar a todas las supuestas víctimas del fotógrafo y agrega haber recopilado más de 200 presuntos testimonios, la mayoría provenientes de Guayaquil. "Estamos trabajando para recopilar todas las evidencias que nos han enviado", señalan, mientras animan a otras mujeres a compartir sus historias para consolidar un registro más amplio.

Aunque la mayoría de las denunciantes son mayores de edad, la página asegura que también habría menores implicadas. "Lamentamos informar lo que más temíamos: existen víctimas menores de edad, mujeres que en su momento lo fueron y chicas que actualmente lo siguen siendo", lamenta la página en sus historias.

Creadoras de contenido se suman a la denuncia

Creadoras de contenido como Viviana Salame, Gigi Mieles, Mar Rendón, Cristina Wagner, Sol Hilter, María José Silva, Frida Contreras, Lis Palacios, Sol Gómez, Joselyn Gallardo y Camila Valencia son algunas de las personas a las que en esa cuenta de instagram se cita diciendo haber recibido estas extrañas solicitudes. Sin embargo, no todas habrían accedido.

Esa misma cuenta cita a la presentadora de televisión Michela Pincay, diciendo que ha asegurado que accedió a proporcionar sus claves de iCloud debido a la urgencia que él le transmitió y porque nunca imaginó "que sería capaz de algo así".

En una transmisión en vivo de Instagram, que luego dejó disponible en su perfil, la ex chica reality comentó que, aunque no le preocupa que se filtren fotos íntimas porque no tiene, sí le preocupa que más mujeres hayan accedido a estas supuestas solicitudes debido a su colaboración con el fotógrafo.

"Creo que sí hay que denunciar. La justicia tiene que tomar esto con mucha seriedad porque debe ser ejemplar. ¡Esto no le puede pasar a las chicas! Hay muchas jóvenes que quieren ser influencers, que quieren tomarse fotos, y muchas de ellas me vieron trabajando con él y confiaron en él. Esa es la responsabilidad que hoy me pesa", confesó.

La presentadora y empresaria confirmó a EXPRESIONES que presentará una denuncia legal. "Cuando esté hecha, les aviso", respondió vía WhatsApp.

Este medio intentó contactar al joven señalado en las denuncias, pero hasta la publicación de esta nota no se ha obtenido respuesta.

