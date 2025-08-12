Expreso
Funcionarios del Municipio cerrarán el carril del túnel de San Juan, en sentido sur - norte, durante seis horas.
Funcionarios del Municipio cerrarán el carril del túnel de San Juan, en sentido sur - norte, durante seis horas.Foto: Cortesía X Obras Quito

Túnel de San Juan se cerrará durante seis horas en el centro de Quito

El Municipio suspenderá el paso en sentido sur - norte del túnel de San Juan, en el centro de Quito

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó este martes que suspenderá el paso en el túnel de San Juan, en el centro de Quito, la noche de este 12 de agosto de 2025.

(Te invitamos a leer| Seguridad: Talleres contra los secuestros empoderan a barrios de Quito)

Según la entidad, el tránsito vehicular se cerrará en los dos carriles del ducto, en sentido sur - norte, desde las 22:00 de este martes hasta las 04:00 de la madrugada del miércoles 13 de agosto.

La Epmmop señaló que el paso se bloqueará por los trabajos de mantenimiento que se ejecutan en el túnel para limpiarlo y verificar el funcionamiento de las instalaciones.  

La entidad indicó que luego de las tareas, el túnel se abrirá para permitir el paso de los vehículos que buscan llegar al norte o sur de la ciudad. Si las personas circulan por esa zona, pueden sortear el bloqueo y avanzar hacia el centro, a través del sector de San Juan o con la conexión de la calle Asunción y luego la Venezuela

Sesión Concejo Quito

Pabel Muñoz critica operativos de concejal: "Es tu estrategia por sacar unos likes"

Leer más

Obras en el intercambiador de la av. Mariana de Jesús

La Epmmop también ejecuta trabajos para el nuevo intercambiador en el sector de la intersección entre las avenidas Mariscal Sucre y Mariana de Jesús. 

En el sitio aún se mantiene un contraflujo en sentido sur - norte, pero el tramo que une la av. Mariana de Jesús con la zona de los hospitales está cerrado. Los conductores pueden tomar la av. Bartolomé de Las Casas para llegar a los centros médicos. 

