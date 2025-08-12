Bomberos Quito salvan a perro atrapado en laguna de San Vicente de Las Casas

Bomberos Quito realizan rescate exitoso de perro atrapado en laguna de San Vicente de Las Casas

Bomberos Quito salvan a Balto un perro que quedó atrapado en zona inaccesible de San Vicente, Quito

El martes 12 de agosto, los Bomberos de Quito realizaron un heroico rescate en San Vicente de Las Casas, donde un perro quedó atrapado al otro lado de una laguna, rodeado de matorrales y maleza, en una zona de difícil acceso.

Le invitamos a que lea: Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

Así fue el rescate de Balto

Según informaron las autoridades, nadie sabe cómo el peludito llegó hasta ese lugar remoto. El equipo de rescate tuvo que recorrer cerca de 600 metros a pie, abriendo camino con motosierra y machetes para llegar hasta el animal.

Concejales critican recortes en salud, seguridad y movilidad en Quito Leer más

Cuando finalmente el perro, llamado Balto, vio a los rescatistas, no dudó en lanzarse al agua y nadar hacia ellos. Con mucho cuidado lo sacaron del agua, lo abrigaron y le proporcionaron alimento y agua. A pesar del cansancio, Balto se mostró feliz y confiado.

Luego, el equipo descendió junto a Balto y lo entregó sano y salvo a su familia, poniendo fin a una angustiosa espera.

🐶💦 #RescateAnimal | En San Vicente de Las Casas, este travieso peludito quedó atrapado al otro lado de una laguna, rodeado de matorrales y maleza.



👨‍🚒 Nadie sabe cómo llegó al lugar, pero caminamos cerca de 600 metros para acceder al sitio. La zona era de difícil acceso. Con… pic.twitter.com/1peelHK81i — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 13, 2025

Los Bomberos Quito hacen un llamado a la tenencia responsable de mascotas, recordando que cuidar y proteger a los animales es un compromiso de por vida. Mantener a las mascotas en entornos seguros ayuda a evitar accidentes y situaciones de riesgo.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.