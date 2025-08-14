Confirman la fecha exacta del inicio de la veda de cangrejo rojo y azul en Ecuador

Durante la veda, está prohibida la captura y comercialización del cangrejo rojo y azul en Ecuador para proteger su proceso de muda.

Desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2025, Ecuador aplicará la segunda veda anual del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) y azul (Cardisoma crassum), una medida que busca proteger el proceso biológico de muda de estas especies.

Durante este periodo, los cangrejos se desprenden de su exoesqueleto para permitir el crecimiento, lo que los vuelve más vulnerables a la captura y a las alteraciones en su hábitat. Por ello, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) estableció la prohibición total de actividades relacionadas con estas especies.

Obligaciones para comercializadores y procesadoras

Las empresas autorizadas que hayan procesado cangrejo antes del inicio de la veda deben declarar su inventario ante la Dirección de Control Pesquero hasta el 15 de agosto. Esta verificación busca evitar el uso de producto capturado ilegalmente durante el periodo de restricción y garantizar la trazabilidad de los productos almacenados.

El incumplimiento de esta disposición puede acarrear sanciones económicas severas. Según la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, las multas van desde cinco salarios básicos (USD 2.350) hasta cien salarios (USD 47.000), dependiendo de la gravedad de la infracción. En el caso de acuicultura artesanal, las sanciones oscilan entre uno (USD 470) y diez salarios básicos (USD 4.700).

Un impacto en la gastronomía y el comercio local

El cangrejo es uno de los platos más populares en la costa ecuatoriana, especialmente en ciudades como Guayaquil, donde los cangrejales forman parte de la identidad culinaria. La veda implica una pausa en la oferta de este producto, lo que genera ajustes en restaurantes, mercados y cadenas de distribución.

Sin embargo, autoridades y expertos insisten en que esta medida es necesaria para garantizar la disponibilidad futura del recurso. La sobreexplotación durante la muda puede afectar gravemente la reproducción y la salud de las poblaciones de cangrejo, con consecuencias ecológicas y económicas a largo plazo.

El Ministerio de Producción ha habilitado canales para denunciar infracciones durante la veda. Las denuncias pueden realizarse a través del correo electrónico despacho@produccion.gob.ec o en las inspecciones de pesca más cercanas. Además, se han intensificado los operativos de control en zonas costeras y puntos de comercialización.

La veda del cangrejo rojo y azul es una medida que combina ciencia, política pública y responsabilidad ciudadana.

