Emiliana Valdez: "2024 ha sido un año mágico y de agradecimiento"

En abril del 2024, Emiliana Valdez debutó como presentadora del programa de competencias Combate, junto a Carlos Scavone. Ya cumplió dos años de casada con el colombiano Alejandro Hoyos. Agradece todo lo vivido y las experiencias ganadas.

(Te invitamos a leer: Jazmín: No descarta sacarse las prótesis de sus pechos)

A pocos días de terminar el 2024, ¿qué balance hace?

Realmente mágico, explosivo y de mucho agradecimiento. Logré recoger lo que sembré en lo referente a mi carrera. Ingresé a Noticias de la mañana en 2021 (en RTS). Ha sido un año de mucho trabajo, no hemos parado, hemos estado en constante movimiento.

Emiliana Valdez: "Por ahora, los hijos no son mi prioridad" Leer más

¿Qué fortaleció durante este año?

Más allá de la experiencia adquirida, he fortalecido valores humanos, la disciplina, la perseverancia, el respeto, la responsabilidad y la unión.

Es la primera vez que comparte con Carlos Scavone, ¿siente que lograron acoplarse?

Toma su tiempo. Al inicio recién se está conociendo a la persona, tratando de conectar. Ahora somos como hermanos (suelta una carcajada). Recuerdo que en nuestro debut los dos estábamos muy nerviosos. Algo que nos caracteriza es que con nervios, igual lo hacemos. Carlos me respaldó y se lo agradezco. Lo diré un millón de veces. Hemos hecho una dupla increíble, con él me divierto, nos reímos y nos salvamos cuando es necesario.

A veces los egos salen a flote, sobre todo en la TV.

Con él no hay eso. En TV es muy común. Es un gran compañero, así como somos en pantalla, somos detrás de ella.

Las críticas no han faltado en lo referente a su desempeño como presentadora.

Siempre se dan comentarios de ese tipo cuando se está expuesta. Depende de nosotros a qué le hacemos caso y a lo que no le damos importancia. Lo que no vale la pena se lo evita, se lo desecha. No hay que llenarse la cabeza de cosas innecesarias. Hay gente que te quiere ver arriba y otra abajo. Lo destructivo sabemos con qué intención llega.

Siempre hay mucho por agradecer, ¿este año a qué le da las gracias?

Agradezco a Dios las oportunidades, ponerme en el momento y lugar indicado. Aunque muchas veces se desee algo, si no es en el tiempo de Dios no se da. Me llegó una oportunidad de oro. La TV enseña que no hay horarios, que si nos requieren por algún motivo, ahí debemos estar. Eso es lo lindo, porque todo sacrificio tiene su recompensa, como el cariño del público.

"Es el hombre ideal para mi estilo de vida"

Dos años de matrimonio. ¿Todavía está de luna de miel?

Ya llevo dos años con Alejandro (Hoyos). Aprovechamos un feriado para celebrarlo en octubre, un viaje inesperado en Curazao. Lo disfrutamos mucho, conectamos más y descansamos, porque él también trabaja harto. Aún no hemos tenido luna de miel. Hemos ido muchas veces a Colombia, él nació allá y su familia reside en ese país. Tengo claro que mi luna de miel será en Santorini.

Emiliana Valdez: La opción para animar el nuevo 'Combate' Leer más

Siempre hay altos y bajos, ¿qué ha sido lo más complicado en la convivencia?

Aunque no lo crean, no han surgido problemas, con Alejandro nos comprendemos. Fueron cinco años de novios, dos años de casados, que han sido increíbles. Estoy en mi mejor momento. Cada día que vivo y amanezco con él, confirmo que es el amor de mi vida. Lo típico es que antes de contraer matrimonio la gente mete miedo, dice que ya no será igual. Pero Alejandro es el hombre ideal para mi estilo de vida, para lo que yo soy. No es que lo quiero poner en un altar, pero me impulsa, apoya, aconseja, a pesar de no ser una persona del medio. Siento su respaldo. En casa me deja fluir, estamos organizados. No cocino para nada, él se defiende. Yo hago el desayuno, me deja la cena. Lo importante es hacer equipo.

En una entrevista pasada usted dijo que los hijos no son su prioridad. ¿Sigue pensando de la misma manera?

(Risas) Vamos a tener un perrito. El 22 de diciembre, Alejandro cumplió 33 años. Ha sido un mes loco por las grabaciones de Combate y por las fiestas. Tenemos en casa nuestra decoración navideña, en 2023 solo tuvimos el árbol. Bebés humanos todavía no, bebés perrunos, sí. Estamos priorizando nuestras carreras, pero quiero formar una familia con Alejandro, es el esposo perfecto para mí. Sé que será un gran padre. Conozco sus virtudes y defectos, también. Pero estos últimos son manejables, no es algo mayor.

¿Ambos son muy perrunos?

Alejandro es muy perruno. En 2023, yo perdí a mi mascota (Siko) con la que compartí gran parte de mi vida, durante 15 años. Sentí un gran dolor. Soy muy intensa, prefiero un perrito intenso, los gatos no paran bola.

El 2025 lo recibirá en Salinas con su familia. Álex Lima

¿El 2025 lo recibirá en Ecuador o en Colombia?

El 2023 viajamos a Colombia en fin de año. Ahora nos vamos a Salinas, porque mi hermano Andrés llegó de España. La última visita que hizo fue para mi matrimonio. A la familia de Alejandro la veremos pronto. Estamos planificando ir a Cali. Extraña a su gente.

Aspira a crecimiento en todo sentido

Hasta el 6 de enero se reciben los regalos. ¿Qué le gustaría que le den?

Siempre pediré a Dios, salud, amor, unión familiar y, sobre todo, paz mental, oportunidades y que se presenten en mi vida buenas personas. Además de gozar de la cercanía del público. Lo que más quiero es crecimiento, mucho crecimiento en todo sentido.

Aparte de la TV, ¿qué tiene previsto para los primeros meses de 2025?

Seguir trabajando en mis redes sociales, con mi marca de zapatos (Emiliana), quiero que crezca mi faceta de empresaria. En enero trabajaré en los nuevos diseños que tengo previsto lanzar. Ya desde marzo estaré ocupada en el canal, con grabaciones de Combate. No me gusta estar frenada, soy de movimiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!