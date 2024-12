Jazmín: No descarta sacarse las prótesis de sus pechos

Me pica la lengua. La cantante ecuatoriana tiene pequeños quistes en sus senos

La cantante Jazmín recibió la buena nueva de que la biopsia que se hizo en su seno derecho (por nódulos que aparecieron) arrojó resultados negativos, es decir no hay dolencia maligna. A pesar de aquello, no descarta sacarse las prótesis mamarias.

Ella temía que el diagnóstico fuera cáncer, lo que tiene son microquistes. Pronto acudirá a la consulta médica para que le indiquen lo que procede en esos casos.

La noticia se la dieron en la víspera de Nochebuena, lo que le permitió celebrar en familia sin preocupaciones. Su esposo, Gino Falconí estuvo apoyándola en todo momento.

Pamela Palacios en la segunda temporada de Los García

La víspera de Nochebuena finalizó la primera temporada de Los García. Pamela Palacios ya es parte de la nueva etapa con el personaje de Meche, hermana de Pepe Pancho y Bianca. Es conflictiva, amargada y no se ha casado. Así se la verá en 2025 en la continuación de esta historia.

Aunque la actriz ha permanecido ocupada en las grabaciones de la telenovela, se ha dado tiempo para hacer labor social en Sabanilla con la iglesia Bautista Israel a la que pertenece. Allá entregó juguetes a los niños.

Sesión navideña de Vilma Sotomayor

La época de Navidad y la de fin de año es la ideal para que los famosos posen en sesiones de fotos junto al árbol, los regalos, con su familia y mascotas. La actriz ecuatoriana radicada en México Vilma Sotomayor no se quiso quedar atrás. Por ella no pasa el tiempo, siempre luce regia. Prefirió el negro, no un color navideño, mostró sus piernas y regaló sonrisas.

