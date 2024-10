Liam Payne: estos cantantes le rinden tributo en sus conciertos

Los tributos tras la trágica muerte del artista británico no han cesado. Desde su fallecimiento el pasado 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina, al caer desde un balcón en el hotel CasaSur, los fanáticos de Liam Payne han tomado las calles de las principales ciudades del mundo. Textos sobre cómo era en vida y homenajes en conciertos han inundado las redes sociales.

(LEE TAMBIÉN: Concierto de Aventura en Guayaquil: La banda llegará en diciembre para cerrar ciclos)

¿Qué pasó con Liam Payne, exintegrante de One Direction? Leer más

Shawn Mendes rinde tributo a Liam Payne en Nueva York

Cantantes como Shawn Mendes, quien durante su presentación en el Brooklyn Paramount Theater en Nueva York detuvo su concierto para rendir tributo a Liam Payne. Lo hizo con Heart of gold, tema que estará incluido en su próximo álbum, que será lanzado el 15 de noviembre.

“Cuando escuché la noticia sobre Liam, me sentí completamente devastado. Solo quería enviarle mucho amor, esté donde esté”, dijo el canadiense, quien explicó que la canción que le dedicó originalmente estaba escrita para un amigo de la infancia que falleció por sobredosis. “El mundo llora por ti, estamos orando por tu hijo y tu familia... Te extrañamos”, concluyó antes de comenzar a cantar.

RELACIONADAS Padre de Liam Payne llegó a Argentina para repatriar el cuerpo del ex One Direction

Maggie Rogers dedica un homenaje a Liam Payne en su concierto

Maggie Rogers, intérprete de Alaska, también le dedicó unas palabras: “Esta semana en particular he estado pensando en lo preciosa que es la vida y lo rápido que pueden cambiar las cosas”, expresó.

“Cada vez que una figura pública, especialmente un colega musical, se va, está muy presente (...) Quería simplemente honrar a cualquiera que haya sido tocado por su música o sus canciones”, finalizó Maggie antes de interpretar un cover de Night changes de One Direction.

Charlie Puth honra a Liam Payne con un emotivo mensaje

Otro cantante que también rindió tributo a Liam fue Charlie Puth. En sus redes escribió: “Estoy en shock en este momento. Liam siempre fue muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé. No puedo creer que ya no esté”. Poco después, en uno de sus conciertos, interpretó See you again, tema del soundtrack de Rápidos y furiosos 7, una canción tributo al actor Paul Walker, fallecido en un accidente automovilístico.

RELACIONADAS Cheryl Cole se pronuncia en redes tras la muerte de Liam Payne

Lauren Spencer-Smith recuerda a Liam Payne en TikTok

♬ original sound - laurenspencersmith @laurenspencersmith I covered this song alot last year on tour aswell as other one direction songs and everyone always knew EVERY word. One Direction was so impactful to so many of us and our childhoods. Now every time i cover one of their songs it will always be a tribute to liam💙 and just a reminder you dont know a celebrity or any of the details of their personal lives or struggles just because they are famous. Be kind💙 #onedirection

La cantante Lauren Spencer-Smith también se unió a la lista de artistas que le rinden homenaje a Liam. En su cuenta de TikTok escribió: “One Direction fue muy impactante para muchos de nosotros en nuestra infancia. Ahora, cada vez que haga un cover de una de sus canciones, será siempre un tributo a Liam. Esto también es un recordatorio de que no conoces los detalles personales o las luchas de una celebridad solo porque sea famosa. Sean amables”, estas palabras estuvieron en la descripción de una video de ella mientras canta en su concierto Little things de One Direction.

RELACIONADAS Las mejores canciones de One Direction en las que la voz de Liam Payne destaca

Rita Ora conmueve al público con su tributo a Liam Payne en Japón

Rita Ora, durante su presentación en Japón, se quebró mientras cantaba For you (tema escrito por Rita y Liam Payne). Al comenzar, dijo: “Esta canción va a ser muy difícil para mí, les pido que me ayuden cantándola”. Durante la interpretación, se sentó y exclamó: “No puedo cantar esto ahora. ¿Podrían cantar por mí?”. Luego, cubrió su rostro y comenzó a llorar mientras en el fondo se proyectaban fotos de Liam Payne.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!