Concierto de Aventura en Guayaquil: La banda llegará en diciembre para cerrar ciclos

Guayaquil no podía quedarse sin disfrutar a los 'Reyes de la Bachata'. Por eso, este lunes 21 de octubre, la compañía Feel The Club anunció a través de su cuenta de Instagram que la agrupación Aventura ofrecerá un concierto en el puerto principal el próximo 18 de diciembre de 2024, en el Estadio Modelo Alberto Spencer.

"¡GUAYAQUIL DE MIS AMORES! No te podías quedar fuera de esta despedida @aventura, tu grupo favorito, mami 🎶 JUNTOS POR ÚLTIMA VEZ en GUAYAQUIL! 🇪🇨 The Kings of Bachata 👑", se lee en una parte de la publicación en la red social.

A pocos minutos de hacerse la publicación, ya contaba con numerosas reacciones de los guayaquileños, quienes recibieron la noticia con gran emoción, ya que muchos no pudieron asistir a los conciertos que la banda ofreció el 19 y 20 de octubre en la capital ecuatoriana.

Aventura está en plena gira por varios países, incluida Ecuador, denominada 'Cerrando ciclos', que ha reunido a muchos fanáticos, especialmente porque se trata de la despedida de 'The Kings of Bachata'.

¿Cuánto costarán las entradas para el concierto de Aventura en Guayaquil?

Respecto al precio de las entradas, la más económica, ubicada en general, tendrá un valor de $35 más IVA. La entrada de Preferencia costará $55 más IVA; la de Tribuna, $69 más IVA; la de Los Infieles Fan Zone, $95 más IVA; Mi Corazoncito Golden, $160 más IVA; Un Beso Platinium, $192 más IVA; y Aventura Box, $229 más IVA.

