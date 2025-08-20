Expreso
Becas inteligencia artificial
El programa busca fortalecer el talento humano del país en áreas de innovación tecnológica y abrir nuevas oportunidades para los jóvenes en la economía digital.CANVA

Becas inteligencia artificial Ecuador: ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse?

El Gobierno de Ecuador lanzó 10.000 becas de Inteligencia Artificial para jóvenes de 18 a 29 años

El gobierno de Daniel Noboa lanzó el programa de 10.000 becas de capacitación en Inteligencia Artificial (IA), gracias a un convenio de cooperación con Emiratos Árabes Unidos. La convocatoria generó una alta expectativa entre los jóvenes ecuatorianos y, a pocos días de abrirse el proceso, los cupos ya se completaron en su totalidad.

¿Todavía se puede postular a las becas de IA?

Aunque el registro ha estado disponible del 15 al 22 de agosto de 2025, a través del portal oficial educontinua-ia.senescyt.gob.ec. Sin embargo, debido a la masiva demanda, los 10.000 espacios fueron ocupados antes del cierre del plazo, por lo que ya no es posible realizar nuevas inscripciones.

Becas inteligencia artificial
Al abrir el portal oficial educontinua-ia.senescyt.gob.ec aparece esta imagen, que anuncia que ya no hay cupos para aplicar a las becas de Inteligencia Artificial.Captura de imagen.

¿Quiénes alcanzaron un cupo?

El programa estaba dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años con bachillerato completo, cédula vigente y correo electrónico activo. El requisito fundamental era el interés en aprender sobre inteligencia artificial y sus aplicaciones en distintos sectores productivos.

La capacitación se dictará de manera 100% virtual y en español, con un plan estructurado en cuatro módulos:

  1. Fundamentos de IA
  2. Prompt Engineering (cómo interactuar con modelos como ChatGPT, Geminio Copilot)
  3. IA para la productividad (automatización en áreas como marketing, finanzas, recursos humanos y programación)
  4. Creatividad con IA (herramientas de arte, música y video como DALL·E, Midjourney o Runway ML) 
Inteligencia artificial
La inteligencia artificial se consolida como la herramienta clave para la transformación digital.CANVA
Jóvenes en Acción, programa del gobierno de Daniel Noboa

Nueva edición del programa Jóvenes en Acción 2025: fechas y todo lo que debes saber

Además, los participantes desarrollarán competencias prácticas en prompting, una habilidad cada vez más demandada en el mercado laboral global.

Cronograma de inicio de los cursos

  • Primer grupo (5.000 becarios): comenzará entre el 15 y el 30 de septiembre de 2025.

  • Segundo grupo (5.000 becarios): iniciará entre el 1 y el 15 de octubre de 2025.
