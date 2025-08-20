Becas inteligencia artificial Ecuador: ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse?

El Gobierno de Ecuador lanzó 10.000 becas de Inteligencia Artificial para jóvenes de 18 a 29 años

El programa busca fortalecer el talento humano del país en áreas de innovación tecnológica y abrir nuevas oportunidades para los jóvenes en la economía digital.

El gobierno de Daniel Noboa lanzó el programa de 10.000 becas de capacitación en Inteligencia Artificial (IA), gracias a un convenio de cooperación con Emiratos Árabes Unidos. La convocatoria generó una alta expectativa entre los jóvenes ecuatorianos y, a pocos días de abrirse el proceso, los cupos ya se completaron en su totalidad.

¿Todavía se puede postular a las becas de IA?

Aunque el registro ha estado disponible del 15 al 22 de agosto de 2025, a través del portal oficial educontinua-ia.senescyt.gob.ec. Sin embargo, debido a la masiva demanda, los 10.000 espacios fueron ocupados antes del cierre del plazo, por lo que ya no es posible realizar nuevas inscripciones.

Al abrir el portal oficial educontinua-ia.senescyt.gob.ec aparece esta imagen, que anuncia que ya no hay cupos para aplicar a las becas de Inteligencia Artificial. Captura de imagen.

¿Quiénes alcanzaron un cupo?

El programa estaba dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años con bachillerato completo, cédula vigente y correo electrónico activo. El requisito fundamental era el interés en aprender sobre inteligencia artificial y sus aplicaciones en distintos sectores productivos.

La capacitación se dictará de manera 100% virtual y en español, con un plan estructurado en cuatro módulos:

Fundamentos de IA Prompt Engineering (cómo interactuar con modelos como ChatGPT, Geminio Copilot) IA para la productividad (automatización en áreas como marketing, finanzas, recursos humanos y programación) Creatividad con IA (herramientas de arte, música y video como DALL·E, Midjourney o Runway ML)

La inteligencia artificial se consolida como la herramienta clave para la transformación digital. CANVA

Además, los participantes desarrollarán competencias prácticas en prompting , una habilidad cada vez más demandada en el mercado laboral global.

Cronograma de inicio de los cursos

Primer grupo (5.000 becarios): comenzará entre el 15 y el 30 de septiembre de 2025.

Segundo grupo (5.000 becarios): iniciará entre el 1 y el 15 de octubre de 2025.

