Párame Bola: Un nuevo público festivalero se gesta en Guayaquil

Después de la pandemia todo se puso en pausa, incluyendo la música. Han pasado cuatro años desde aquel evento que cambió al mundo y dejó con ganas de vivir la vida a toda una generación.

Fueron los más jóvenes quienes tuvieron que pasar gran parte de su adolescencia en sana distancia y sin experimentar grandes eventos en vivo, por eso, fueron ellos los más entusiastas en la última edición del Festival Párame Bola.

Y es la última, no solo por ser la más reciente, sino porque sus organizadores han dado a conocer que no habrá una siguiente. Aunque podría sentirse como una despedida, la realidad es que los asistentes al festival del domingo 19 de octubre la gozaron sin reparo.

Fue un coctel de géneros que pasó desde el indie pop, el rock alternativo hasta el hip-hop y la cumbia. Todos con un público que apoyó y cantó cada uno de los temas.

Aunque en el cartel inicial se indicó que participarían La Madre Tirana (Cuenca) y Mar Rendón (Guayaquil), ellos enviaron comunicados en los días previos que debían faltar por motivos personales. Esto no desalentó a la audiencia y se sumó la banda Pan de Dulce.

Vinu, vocalista de Cadáver Exquisito

La primera vez para la mayoría

Entre los 17 y los 24 años era el público mayoritario n esta edición de Párame Bola, por lo que muchos no habían podido asistir a conciertos previos de las banda que tocaron en esta ocasión.

“Es mi primera vez en el festival. Las puestas en escena han estado excelentes. Las presentaciones de stand up no me gustaron mucho. Me agradó mucho el show de Chloé Silva, básicamente fue por ella que vine”, contó Kanuri Cangá de 22 años.

Cádaver Exquisito fue una de las agrupaciones que más emocionaron pese a la distancia. Por la lejanía geográfica en la que viven sus integrantes, en especial su vocalista Daniel Vinueza, tienen pocas presentaciones en el país.

La agrupación guayaquileña recordó que este 2024 son 16 años de trayectoria y aunque ya no son los adolescentes que empezaron en la música, sus canciones han permanecido vigentes en la escena independiente. “Este año Camilo (Palma) nos cuestionó si queríamos quedarnos como una banda del recuerdo o hacer nueva música, por eso estamos haciendo nuevas canciones que vienen el próximo año”, confirmó el vocalista hacia su entregado público.

Balas de algodón, Sapos y Centrifugaba fueron las canciones más coreadas. Mientras que también presentaron a su primera integrante femenina, la bajista Izabel Martínez.

El show no solo tuvo momentos de recuerdo con Cadáver, sino también de pachanga total con la cumbia de Don Medardo y sus players. Con su presentación quedó demostradísimo que no hay ecuatoriano, por más alternativo que sean sus gustos, no zapatee al ritmo de la cumbia. Su espectáculo duró una hora exacta y repasaron todos los clásicos de su carrera como El casorio, Chonera linda y demás éxitos. Finalizaron con una movida versión de Guayaquileño, madero de guerrero en homenaje a la ciudad.

La máquina camaleón

La máquina camaleón saltó al escenario como uno de los artistas de cierre. Aunque su modalidad de presentación se acopla y modifica según el escenario, en esta oportunidad Felipe Lizarzaburu esutvo acompañado de toda su banda. Fue un show que le impuso un toque de jazz a la noche, además de sus ocurridas manifestaciones de afecto con los seguidores. Aunque tenía una hora para cantar, cada vez le pedían más canciones de su repertorio. Por lo que a viva voz le instó a los presentes a que vayan a sus presentaciones en unitario para escucharlo cantar por muchas horas.

Las canciones de su nuevo trabajo discográfico, Blanca, fueron bien recibidas. Pero sobresalieron los temas más reproducidos en plataformas digitales como Motora y Shiva.

Don Medardo y sus players

“Me parece genial que haya espacios como estos, para gente como yo, que pueda conocer un poco más de artistas nacionales. Sin duda hay millón talento, y solo hace falta ese puente que nos conecte a ellos. La máquina de Camaleón es un infaltable. Felipe, sin duda, como todo genio, está demente. Tirar sandías y pedir porros, mientras improvisa nuevas versiones de sus letras, es una cosa surreal”, resalta André Orellana de 24 años, quien también asistió por primera vez al evento.

La noche la cerró Carlos Cortés. El artista urbano que ha impulsado su carrera desde las plataformas digitales, se ha ganado el puesto con canciones originales y una propuesta que gusta a nivel internacional.

El talento nuevo brilló

Chloé Silva, Bieras, Emmi.e, Paulatinamente, Flix Pussy Cola y la invitada Michelle Espinosa demostraron que las nuevas propuestas también atraen al público.

Sus diferentes géneros y estilo congregaron a los más jóvenes puesto que se ven conectados con sus letras y sentimientos. En este line-up se unieron artistas de Quito y Guayaquil.