Belanova: “Quizá nos falta ver la vida más rosa”

Todo lo bueno vuelve, y ese es el caso de Belanova. La banda mexicana, separada desde 2018, decidió este 2024 regresar a los escenarios para hacer que su sueño electro vuelva a sonar con fuerza. Sin embargo, este trío de músicos y compositores mexicanos saben que solo es para agradecer a sus fanáticos el amor que les han brindado. Tal como se muestra con la avalancha de popularidad que han conseguido sus clásicos en redes sociales.

Concierto de Belanova en Ecuador

Ricardo Arreola, Edgar Huerta y Denisse Guerrero hoy están de gira por América Latina, y Ecuador es una de esas paradas. Concretamente, este viernes 4 de octubre ofrecerán un concierto en el Arena Park de la vía a Samborondón como parte de su gira Vida en rosa.

El electro pop de Belanova se mantiene vigente por sus letras muy reales e inspiradas en situaciones cotidianas, las cuales mezclan sueños rotos y esperanza a la vez. Tal como lo hace su himno Rosa pastel, canción que sigue aumentando de popularidad y en TikTok fue una de las tendencias más destacadas del año pasado, con más de 145 mil videos que han usado esta canción hasta ahora.

A propósito de su visita a Ecuador, que se da tras 17 años, EXPRESIONES conversó con su vocalista, quien ha sido la más alejada de la esfera pública por situaciones personales que detalla a continuación. Pero también deja claro el cariño y apoyo que ha recibido de quienes escuchan esas canciones que escribió desde el 2003.

La entrevista con Belanova y su gira Vida en rosa

¿Cómo ha sido volver a estar de gira con Belanova?

Me gusta salir de gira. Hubo cuatro años que no estuve en los escenarios, un periodo no muy fácil. Fue el covid, mi papá estuvo enfermo y falleció hace poco y yo también viví una crisis existencial. Yo quería retirarme, pero me doy cuenta de que la música me hace bien. Mi razón principal para regresar a cantar fue agradecer. Yo me desconecté de redes, de todo. Y poco a poco volví a conectar con la vida en general y me enteré de que había mucho entusiasmo detrás de Rosa pastel. Por eso decidí volver. Ahora que estoy en los escenarios me doy cuenta de que hay una cantante y compositora viva dentro de mí. Luego de cantar me siento mejor. Me hacía falta en mi organismo y estoy agradecida porque nunca han perdido el interés en Belanova.

El arte llama, entonces…

Sí, definitivamente. Porque incluso estaba pensando en estudiar otra cosa. Tengo también otros intereses, pero sí me siento más llena cuando hago esto.

Hay otros artistas que también se inspiran en lo que hace. Como el artista plástico Ricardo Luévanos, que ha hecho arte con la poesía que usted escribe.

Ricky también es mi mejor amigo. Él es súper talentoso e hizo el arte de dos de nuestros discos, Sueño electro y Viaje al centro del corazón. Hay una conexión de nuestro arte y su pensamiento se une mucho con mi personalidad. Lo admiro mucho.

¿Con qué otro artista conecta tanto?

Juan Son de Porter (banda de Monterrey), que se vienen sorpresas con él. Me gusta tener esta relación creativa.

Su club de fans, Barco de Papel, también ha reactivado sus actividades. ¿Cómo ve el poder crecer también junto a sus seguidores?

Para mí es muy raro decir que tengo fans. Ahora estoy en mi casa, acabo de hacer ejercicios. Me gusta hacer cosas tan cotidianas que es muy extraño que tenga un club de fans. Pero agradezco que pueda inspirar a otras personas. No me tomo tan en serio esto. Mi trabajo es como cualquier otra profesión, pero trabajo con la fantasía, con lograr otros mundos. Es difícil esta carrera porque nunca me separo de mi normalidad. Soy hija de una mamá maestra y papá dentista, que gusta de hacer canciones.

¿Cómo recibe cuando la prensa la califica como la reina del electro pop mexicano?

Lo recibo como un regalo, pero también como una responsabilidad de entregar lo mejor de mí. Hace poco, un cercano se admiraba de que le decía que tenía que ir a clases de canto, pero siempre hay que prepararnos. Me gusta disfrutarlo, pero hay que hacer cosas bien. Por eso, ahora que voy a Ecuador o visito otros países, tampoco puedo ir y salir de fiesta y pasear. Debo estar concentrada.

Pero puede salir a pasear…

Sí, pero yo sé que hay gente que ahorró su dinero para irnos a ver. Tengo que dar lo mejor de mí.

Más del show de Belanova

¿Y qué nos tienen preparado para el show?

Un recorrido por todas nuestras canciones, pero lo demás tienen que ir a verlo.

Hay mucha moda. ¿Quién está detrás de todos los diseños?

No soy una persona que sigue tendencias. Me gusta crear y ser libre en mi vestuario. Desde pequeña era fan de la música alternativa y desde que estaba en Sinaloa la gente se admiraba de mi forma de vestir. Yo hago una conexión entre la música y la indumentaria. Estudié diseño de moda y busqué una carrera alejada de la música, que siempre fue mi primera opción, porque quería tener más herramientas. Álvaro Valadez es la persona que me ayuda en el styling. Y los vestidos son de diferentes diseñadores mexicanos.

Los fans también pueden ir con su velo de novia…

¡Sí! Los invito a todos a que lleven sus mejores outfits, porque tenemos esta dinámica de elegir a los mejores y subirlos al escenario.

¿Cómo se ha sentido volver a reconectar con Ricardo y Edgar?

Bien. Los conozco desde hace muchos años y nos sigue uniendo lo que creamos.

¿Tienen pensado hacer nueva música?

Por el momento no. La verdad es que cada uno está haciendo cosas individualmente. Esta gira nació de cosas que no planeamos. La vida en rosa termina en diciembre y ya veremos qué haremos como Belanova.

¿Por qué la gente volvió a conectar con Rosa pastel?

Son canciones personales. Es una forma de terapia y la gente conecta. Yo ahora estoy componiendo y viendo qué va a pasar.

¿Cree que nos hace falta ver la vida un poco más rosa?

Yo creo que sí. La vida no es fácil, complicada. Cuando estaba deprimida yo decía que estaba todo mal. Pero hay como anteojos y estaría bien unos rosas para verlos desde esa perspectiva. Estaría bien agregarle el rosa y verlo más como un crecimiento.

