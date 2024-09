Juanes: “Me quiero quedar cantando en español”

Pareciera que Juanes hace de los instrumentos una extensión de su cuerpo, en especial su guitarra. Es habitual verlo con una en sus fotos, en sus apariciones públicas, en sus redes sociales. Pareciera que pocas veces la suelta. Incluso en esta entrevista está rodeado de instrumentos.

Toma la palabra desde su estudio y así demuestra que el trabajo que lleva haciendo por más de 20 años es tan arduo fuera y dentro de los escenarios.

Este 3 y 5 octubre Ecuador será el anfitrión de dos de sus conciertos, que forman parte del tour Vida cotidiana. Quito y Guayaquil, respectivamente, recibirán al colombiano con una propuesta nueva y un repaso extenso de sus canciones más importantes. Una trayectoria que inició en el 2000 y se sostiene con canciones que ya forman parte de la historia de la música en español como Adiós le pido y La camisa negra.

La tranquilidad con la que habla y el gusto de probar cosas nuevas sobresalen. Juanes está encantado de haber actuado por primera vez y tener un papel importante en una película. Pimpinero: sangre y gasolina es ese proyecto que también estrenará dentro de poco y del que nos llena de detalles.

En 2021 presentó el álbum Origen. Allí recogió los temas que lo formaron como artista, por lo que incluyó su propia versión de Nuestro Juramento del cantante de pasillos y valses, Julio Jaramillo.

Juanes en su gira Vida cotidiana. Cortesía

Ahora que estará un par de días en el país, ¿le gustaría visitar el Museo del Pasillo?

La verdad es que me encantaría. A ver qué pasa.

Viene un octubre lleno de noticias, estrenos, conciertos y viajes. ¿Qué más novedades tiene?

Estoy trabajando mucho. Justo ahora estoy en mi estudio grabando los demos iniciales para lo que será mi nuevo álbum. Estamos girando mucho también. Estuve por Estados Unidos, Europa. Acabo de llegar de Toronto, en donde estrenamos en su festival de cine la película Pimpinero: sangre y gasolina. Y en octubre haré la segunda parte del tour por Estados Unidos.

Ahora que se estrena como actor, el público quiere saber cómo fue que lo llaman a este proyecto.

No estaba planeado para nada. Fue extraño. Un día que llegué a casa veo que Andy Baiz, un director de cine colombiano, me dejó un mensaje que me decía que quería hablar conmigo. Allí me indicaba que había un papel que quería que yo haga. ‘No necesito nada de Juanes, nada de tu música. Te quiero a ti como personaje’, me dijo. Yo soy muy fan y le dije que sí de una. A mí siempre me ha llamado la atención la actuación y el cine y no había tenido ninguna oportunidad tan cool como esta. ¡Fue increíble!

SUS CONCIERTOS EN ECUADOR Los conciertos tendrán lugar en Quito, el 3 de octubre, en el Coliseo General Rumiñahui, y en Guayaquil, el 5 de octubre, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo.

¿Fue sencillo entrar y salir de personaje?

Sí… ¿Y sabes por qué? Porque pude salirme de este personaje de Juanes. Ser alguien más por una vez. No fui ni Juanes ni Juan Esteban. Tuve como un mes una coach para prepararme. Fue un ejercicio psicológico muy interesante.

Entonces volver a la música, y como lo dice su disco… es volver a la vida cotidiana.

Sí. La música es lo mío. El arte tiene muchas formas. Son diferentes formas de manejar la creatividad.

Y esta vida cotidiana lo trae a Ecuador con la gira del mismo nombre. ¿Qué podemos ver de esto?

Es un show que hemos venido perfeccionando durante todo este año. Es un show muy potente. Una fiesta para la gente, de mucha energía, de rock, de sabor latino. Hacemos un recorrido por toda mi música.

Los artistas cada vez que sacan un álbum tienen la oportunidad de vivir una nueva vida, gracias al concepto y estilo que le ponen. ¿Cómo ha sido la suya con Vida cotidiana?

Ha sido una catarsis, la forma de sanar cosas. La gran mayoría de canciones las hice en pandemia y tienen mucho de curar relaciones mías, con mis hijos, familia y conmigo. Yo no suelo escuchar mi propia música, pero este disco sí. Esto pasa porque cuando haces un disco lo repites hasta el cansancio, pero ahora me hace sentir muy agradecido y honrado. Quedó muy bien grabado.

¿Alguna canción considera que es más personal que otra?

Todas son personales. Pero sí hay un par que me tocan más las fibras. Cada vez que hago una canción yo trato de que sea la mejor del mundo, aunque no la sea. Esa es mi actitud.

Es un tour que ha recorrido varios países. ¿Alguna de sus letras más sociales está tocando alguna fibra sensible en algún país?

Canción desaparecida es un tema que toca lo sensible de México, Colombia, España y Ecuador. Es algo que pasa mucho y se habla poco de eso. Es silenciado. El arte tiene que estar ahí para no olvidarlo.

Han pasado 20 años desde que hizo suya la frase ‘Aquí se habla español’, una forma de apoderarse de su idioma en su música. ¿Qué siente al ver que ahora es cada vez más popular y no es necesario hacer un crossover?

Más que haber levantado la bandera del español, hoy siento que, como latinos, ya no tenemos que preocuparnos de cambiar de idioma. El reguetón y la música urbana han tenido mucho que ver con esto, haciendo este sonido familiar para la gente. Las plataformas digitales también nos permiten escuchar música de todas partes a un clic. Me siento feliz de que esto esté pasando. La música es una cosa de ciclos. Fue el urbano, ahora es el regional mexicano, el día de mañana será cualquier otro. Me gusta mucho que nuestro idioma esté tomando tanta fuerza.

¿Y piensa cantar en inglés para romper la regla?

Me quiero quedar cantando en español. Mis crossovers son musicales. Me gusta el tango, el metal, la electrónica. Eso es más fácil. Me quedo con mi idioma.

Así es su primera película

Poster de Pimpinero: Sangre y gasolina Cortesía

Pimpinero: sangre y gasolina estará disponible en cines en Colombia, a partir del 10 de octubre, y en Prime Video, en más de 240 países y territorios alrededor del mundo, más adelante este año. Por lo que la fecha está por confirmarse.

Juanes reveló en esta entrevista que la primera vez que vio la película fue el pasado 10 de septiembre, durante el estreno en el Festival de Cine de Toronto. La cinta es dirigida por el cineasta caleño Andrés Baiz, conocido por su trabajo en producciones como Narcos y Griselda. La película también cuenta con la actuación de Alberto Guerra y Alejandro Speitzer.La trama se desarrolla en el desierto de la frontera colombo-venezolana y presenta una narrativa que aborda temas complejos como las fronteras geográficas y éticas, así como los lazos familiares.

Aquí se conocen las historias de los contrabandistas de gasolina conocidos como ‘pimpineros’, quienes arriesgan sus vidas transportando combustible ilegal de un país a otro.