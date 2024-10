Karina en Ecuador: “Un concierto es como hacer el amor”

Este año Karina (55) celebra 40 años de carrera. Las anécdotas se cuentan por montones y cada rincón de América Latina y España le trae algo a la memoria. Así surge esta charla con la venezolana, a quien le aplica mejor la categoría de ciudadana del mundo. Y no es para menos, ha hecho giras casi todos los años de su carrera, y sigue llenando el corazón de sus seguidores con nuevas canciones. Es el caso de su reciente disco 11/11 (2023), un trabajo que explora diferentes géneros caribeños, en especial la cumbia y la salsa.

Con el entusiasmo que regalan estos sonidos, la intérprete canta esta noche en Guayaquil (Country Club), como parte del concierto Gran- Diosas del pop junto a Kiara, Pandora y Flans. Se unen así a los proyectos musicales femeninos más importantes de los años 80.

Desde su casa en Miami, la artista y activista recuerda sus momentos más importantes en Ecuador, así como lo que tiene preparado para el futuro. Su carrera no para.

Karina comparte su amor por Ecuador y los platillos que disfruta en cada visita

Sus visitas a Ecuador son constantes. ¿Qué es lo que más le gusta al venir?

Llevo tantos años yendo, desde que tengo unos 17 años. Llevo una historia a cuestas de un país a través de mi música. No me he quedado pegada en el pasado, pero cada vez esas memorias de nuestros orígenes son más valiosas. Y Ecuador siempre me acogió como suya. Tengo tantos paseos, historias y camarones que me he comido (risas).

Cuando uno viaja siempre busca un platillo al cual probar. En Ecuador, ¿cuál es su infaltable?

No importa la hora que sea, pero yo en el avión voy pensando ya, en que sí o sí, lo primero que debo hacer es comer un locro. Me encanta la sazón de Ecuador, porque es más suave, amable.

¿Cuáles son las canciones que Ecuador no le perdona no cantar en el escenario?

Sé cómo duele, A quién, No sé, Desde mi ventana… Son muchas. Estas son imperdonables. El concierto es algo para compartir, nada es individual. Por eso las canciones que más canta la gente siempre van a estar. Un concierto es como hacer el amor, se puede sola, pero es más rico en conjunto.

¿Hay alguna canción que sea personalmente importante cantar?

Sí. Es Qué extraño es el amor. Es de autoría de mi hermano Carlos Silva. Me fascina cantarla. Este tema está muy conectado con Ecuador. Una vez, en 2008, tres días después de que él falleciera, yo tenía un concierto en Guayaquil y la canté en el Malecón. Fue muy difícil hacerlo, pero tenía el compromiso. Yo estaba a orillas del río. Esa noche la gente cantó tanto y pude interpretar temas tan lindos que él me escribió, que fue mi manera de honrarlo. No fue un duelo feliz, pero fue hermoso. Lo mejor de mi hermano era su talento y pude despedirlo de esta forma tan de película…

¿Cómo cree que ha crecido Karina tras estos momentos duros?

Todos crecemos a palo limpio. El sufrimiento te ayuda a apreciar las cosas insignificantes. Las pequeñas alegrías son importantes. Lo espectacular es maravilloso, fuera de sí. Pero lo sabroso está en lo pequeño.

Pero con su disco 11/11 ese dolor no se siente tanto. Ya todo es más disfrutable…

El dolor se aprende a regular. Algunos no pasan nunca. Y está en mis canciones.

¿Su disco se llama 11/11 porque le gusta la numerología?

Sí. El portal 11/11 es un importante a nivel cósmico. Desde muy chica, siempre sentí que llegaba antes o llegaba atrasada en todos los aspectos. Nunca me sentía en sincronía. De un tiempo para acá, yo me siento en armonía conmigo, y también el universo lo ha hecho conmigo.

Karina tiene 55 años. Cortesía

Eso también demuestra que quizá es vanguardista… Quizá solo iba adelantada.

Correcto. En México, el programa Siempre en domingo, determinaba tu futuro en México y Latinoamérica. Yo era muy loca al vestirme. Llevaba jeans rotos y una chaqueta cortita. Y por ese look no me dejaron presentar esa primera vez, decían que era un show de gala. Y yo decidí no salir. Era un gran debut y mi compañía disquera quería darse golpes en la cabeza por tremendo acto de rebeldía. No pasó un mes y me volvieron a invitar. Mis temas estaban sonando mucho. Volví a ir con la ropa exacta. Yo les dije: ‘Ustedes me dicen, si quieren que salga o me devuelvo para el hotel, no pasa nada’. Me dejaron presentar y así pegué. Raúl Velasco me dijo esa vez que era una rebelde, pero que lo que importaba era la música. Luego todo esa vestimenta se puso de moda. Mi actitud, mi vestuario no eran los que correspondían a ese tiempo.

Karina es la voz, y no solo para cantar

Ponerse sueños es una de sus costumbres. Aunque ha cumplido varias de las metas desde que inició en el mundo del entretenimiento, siempre tiene algo nuevo. “Solo hay una cosa que me falta por hacer en el mundo del espectáculo y es hacer cine. Me muero por hacerlo”. Sin embargo, hasta que llegue el proyecto, sigue creando. A inicios del año hizo un musical llamado Next to normal. También cosas a nivel personal, con muchos viajes, y terminará con algunos conciertos en Europa. “A este cuerpito le he dado duro”.

La idea de una biografía de su vida llevada a las pantallas no es tan lejana. Admitió que se lo han propuesto pero quisiera que fuera más adelante. “Todavía faltan muchas cosas que yo pueda hacer”.

En redes, más activa que nunca

Los medios digitales de Karina, en especial Instagram, están llenos de espontaneidad y de conexión con sus fanáticos. La cantante y actriz comparte desde su día a día hasta recuerdos con amigos de la carrera, como con Catherine Fulop. Recordada por Abigaíl, y ahora radicada en Argentina, compartieron clips entrenando en el gimnasio, los cuales trayeron recuerdos a sus miles de fanáticos.

“Las redes son algo que hay que hacer, y que hay que adaptarse, si lo quieres de verdad. Cuando a mí esto ya no me divierta me retiraré. Yo estoy aquí porque yo quiero”.

Esta última frase también la aplica en la música. Prepara ya una nueva canción que lanzará antes de que salga el año. Lo que más le gusta de las plataformas es que todo lo puede hacer de manera independiente y sin preparar un extenso disco para mantenerse vigente.

