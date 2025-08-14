Nobuo Yamada: una voz de culto que se despide de Saint Seiya

Nobuo Yamada pierde la batalla contra el cáncer. Su agencia dio a conocer los detalles

El cantante y compositor japonés Nobuo Yamada, voz detrás de los emblemáticos temas musicales Pegasus Fantasy y Blue Forever del reconocido anime Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), deja los escenarios tras perder su batalla contra el cáncer.

¿Por qué falleció Nobuo?

En 2018, el cantante fue diagnosticado con cáncer de riñón, enfermedad que combatió durante ocho años, pese a que el pronóstico médico le daba solo cinco años de vida. Esto no detuvo su carrera artística que, contra toda expectativa, continuó presentándose en conciertos hasta septiembre de 2023, destacando su participación en Pegasus Fantasy II – A Symphonic Experience en Ciudad de México.

Sus apariciones en medios públicos fueron disminuyendo progresivamente, y en 2025 se vieron obligados a cancelar dos de sus eventos más esperados debido a complicaciones de salud: el Saint Seiya ‘Pegasus Fantasy’ Grand Finale, programado en México, y su participación en el Tarō Kobayashi Festival, un reconocido festival de rock en Japón.

Francesco Tabacchi revela por qué empezó a ver One Piece Leer más

Su agencia MOJOST hizo oficial su fallecimiento mediante un comunicado que informaba que, el 9 de agosto a las 13:39 (hora japonesa), el cantante partió de este mundo rodeado de familiares y seres queridos. Su funeral fue privado a petición de su familia. Posteriormente se anunció una ceremonia pública para que sus admiradores puedan rendirle homenaje.

En X (anteriormente Twitter), la agencia publicó un obituario que decía: "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los fans que han apoyado con entusiasmo las actividades de NoB, así como a todos los involucrados que han trabajado arduamente para hacerlo posible". Este mensaje refleja la estrecha relación que Nobuo cultivó con su agencia y su constante compromiso con el público.

À 61 ans Nobuo Yamada alias NoB nous a quitté 😢



Je n’oublierai jamais ce générique mythique « Pegasus Fantasy » de Saint Seya (Les Chevaliers du Zodiaque) ✨

RIP 🕊️pic.twitter.com/7WdDTjfTTT — Mathieu 🇯🇵 (@tokyovisite) August 13, 2025

Nobuo visitó Ecuador en 2017

La figura del rock japonés, estrechamente ligada al anime de culto, pisó tierras ecuatorianas en noviembre de 2017 (apenas unos meses después sería diagnosticado con cáncer). Su visita se realizó en la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones del Palacio de Cristal, durante el Budokan, un reconocido evento cultural japonés.

Studio Ghibli: ¿Cómo nació la leyenda del anime? Leer más

Durante su concierto, Yamada compartió escenario con el grupo Niji, especializado en covers de música pop y rock japonés. El cantante interpretó temas emblemáticos del anime y otros éxitos de su carrera. Los fanáticos ecuatorianos tuvieron la posiblidad de disfrutar de su icónica voz que inicialmente solo había sido oída en capítulos del anime.

Esta presentación figura como la primera visita del compositor a Ecuador. Una presentación que dejó una huella que se recuerda con nostalgia, brindando a sus seguidores la oportunidad de experimentar en vivo la fuerza y el talento de una de las voces más poderosas del rock japonés.

Su legado comenzó con las primeras notas de Pegasus Fantasy y trascendió generaciones. Ahora, su voz seguirá resonando en las constelaciones, recordándonos el poder de su música y el estruendoso resonar de sus conciertos en cada aparición.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!