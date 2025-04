Studio Ghibli: ¿Cómo nació la leyenda del anime?

La revolución del anime comenzó con dos figuras fundamentales: Hayao Miyazaki e Isao Takahata, dos de los cineastas más influyentes en la historia de la animación, quienes previamente trabajaron en producciones icónicas como Lupin III: The Castle of Cagliostro y La tumba de las luciérnagas, respectivamente. Sin embargo, no fue hasta 1985 que decidieron dar un paso decisivo y fundar su propio estudio.

¿Qué significa el nombre Studio Ghibli?

El término italiano "Ghibli", que significa "viento caliente del desierto", fue elegido por Miyazaki con la intención de simbolizar una nueva ola de creatividad y frescura en el mundo de la animación.

El primer gran éxito de Studio Ghibli llegó en 1988 con 'Mi vecino Totoro', que rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural y en uno de los personajes más queridos del estudio. Sus producciones, además de estar bellamente animadas, abordan temas universales como la familia, la ecología, la amistad y la paz, entre otros.

Sus personajes, complejos, pero a la vez realistas, son precisamente lo que les permite conectar de manera profunda con el público, conquistando audiencias de todas las edades. Studio Ghibli se consolidó como una de las productoras más emblemáticas de la animación, y un referente en la creación de mundos animados llenos de una rica profundidad emocional.

Alguna de las mejores películas del Studio Ghibli

La Princesa Mononoke - 1997

El viaje de Chihiro - 2001

El castillo Ambulante - 2004

Ponyo - 2008

El Viento se Levanta - 2013

