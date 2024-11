¿Quiénes son Flow, la banda japonesa que dará un concierto en Guayaquil?

La banda japonesa Flow, uno de los referentes más importantes del J-Rock, se presentará por primera vez en Guayaquil, Ecuador, el próximo 23 de noviembre de 2024.

El concierto, que se llevará a cabo en el Palacio de Cristal, forma parte de su gira mundial Anime Shibari 2024-2025, con la que celebran 20 años de carrera musical.

Flow: Iconos del J-Rock y la música anime



Originaria de Saitama, Japón, Flow se formó en 1998 bajo el sello Sony Music Entertainment Japan Ki/oon Records. Desde sus inicios, la banda ha sido conocida por su estilo único que fusiona el J-Pop y el J-Rock, alcanzando una gran popularidad a nivel mundial, especialmente entre los fanáticos del anime.

A lo largo de dos décadas de trayectoria, Flow ha interpretado algunos de los temas más icónicos de series de anime como Naruto, Dragon Ball Súper, Code Geass y Tales of Zestiria the X. Canciones como "GO!!!", "Sign" y "Re: member" se han convertido en himnos para los seguidores de estos animes, con "Sign" alcanzando más de 120 millones de reproducciones en Spotify.

Con más de una docena de álbumes de estudio, Flow ha consolidado su lugar como una de las bandas más representativas del J-Rock de los últimos 20 años.

Además de su éxito en la escena musical, la banda ha sido parte fundamental de la banda sonora de numerosos programas de anime, películas y series japonesas de gran renombre. Su influencia ha sido tal que muchos consideran a Flow una de las grandes bandas niponas de todos los tiempos.

Flow se presentará en Guayaquil

Flow, la aclamada banda japonesa de J-Rock, se presentará en Guayaquil el 23 de noviembre de 2024 como parte de su esperada gira mundial Anime Shibari 2024-2025. El evento será traído a Ecuador por Budokan, especializada en eventos de anime y convenciones geek.

Este concierto marcará la primera vez que el grupo se presenta en Ecuador, y los fanáticos de la música japonesa y el anime en el país están emocionados por la oportunidad de verlos en vivo.

Fecha: 23 de noviembre de 2024

Hora: 20:00 (hora local)

Lugar: Palacio de Cristal, Guayaquil

