La banda japonesa Flow llegará por primera vez a Ecuador

La banda japonesa de J-Rock, Flow, conocida mundialmente por interpretar temas de los más populares animes, se presentará por primera vez en Ecuador el sábado 23 de noviembre en el Palacio de Cristal de Guayaquil a las 18:00.

Esta visita marca un hito para las comunidades geek, otaku y kpoper del país, quienes, a decir de muchos, veían imposible que eventos de esta magnitud pudieran crecer en Ecuador.

Sebastián López, uno de los organizadores del show llamado Budokan After Show, mencionó que la llegada de esta banda al país responde a una comunidad en crecimiento que, tras tantos años de diversos eventos, anhelan que Ecuador sea visto para realizar shows de esta magnitud.

Por primera vez una banda japonesa llega a Ecuador

Su anuncio se realizó en Kubox Arena, en el Malecón del Salado. Katherine Argudo

El concierto en Ecuador es parte de su gira mundial "Anime Shibari" y contará con cuatro tipos de localidades disponibles, además de una sesión de Meet & Greet con los miembros de la banda.

Uno de los temas más esperados por los fans es “Sign”, el cual es uno de los temas de apertura de Naruto Shippuden y ha sido reproducido más de 120 millones de veces en Spotify.

¿Quiénes son Flow?

Flow, ha consolidado su carrera con 27 singles, 9 álbumes y 3 recopilaciones. Desde su debut en 2003, Flow ha sido reconocida por sus exitosas contribuciones a la música de anime, incluyendo temas para series populares como Naruto, Code Geass: Lelouch of the Rebellion, y Tales of Zestiria the X.

