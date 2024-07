Tiempo de fútbol, amor perruno y nuevo look

Continúan los días muy futboleros, ahora por la Copa Sudamericana, y las redes sociales han estallado con los partidos que hay a nivel local y en el exterior.

Barcelona, Independiente del Valle, y Liga Deportiva Universitaria se alistan con su plantilla para los partidos que tienen esta semana.

Pero no todo es obligación. Hay futbolistas que demuestran tener tiempo para mostrar su lado más personal. Acá les contamos todo.

¡Ahora es rubio!

Con los ánimos subidos y rubio. Así está Leonardo Campana quien ha estrenado nuevo look. Al parecer, ha sido la cábala. Hace pocos días festejó la victoria del Inter Miami FC frente a Toronto FC. No solo cambió de tono, ahora lo lleva más corto. No cabe duda, él se atreve a todo. ¿Cerrando ciclos?

El contraste con sus cejas y barba oscura, hace que llame aún más la atención. Ahora no hay cómo perderlo de vista, cuando salte a la cancha.

Para los fans

Hasta para modelo, el niño Moi es un pro. El Chelsea presentó el nuevo uniforme que lucirán esta temporada, y Moisés Caicedo fue uno de los elegidos para la sesión fotográfica. En la producción se codeó con Eden Hazard, quien jugó en el club y es uno de los futbolistas más importantes a nivel mundial. La camiseta ronda el valor de los $160. ¿La compraría?

¡Pura belleza!

No todo es gol. Hay quienes arrancan también suspiros. Por el día del perro, que se celebró el domingo pasado, varios jugadores de la Liga Deportiva Universitaria participaron en una campaña para fomentar la adopción de estas mascotas.

La sesión de fotos con estos amiguitos de cuatro patas, sacó el lado más tierno de futbolistas como el de Ezequiel Piovi, Ricardo Ade y el arquero Alexander Domínguez. Ante tanta belleza, las chicas no dejaron de poner emoticones de corazones. No sabemos si por los perros o por los futbolistas.

Por debajo de Yamal

Kendry Páez ya está en Argentina junto a demás jugadores de Independiente del Valle para enfrentarse a Boca. Le tocará defender sus títulos.

El Observatorio de Fútbol CIES dio a conocer el ranking de los mejores creadores y filtradores de juego menores de 21 años a nivel mundial y Páez ocupa el segundo lugar, por debajo del español Lamine Yamal, una de las estrellas del FC Barcelona y la selección de España. A demostrar de qué está hecho en el partido de hoy.

