Eurocopa y Copa América: Contrastes que no se pueden esconder

Gritos de alegría, suspiros por nervios incontrolables y la euforia del tan ansiado ¡goooooool! se vivieron tanto en Copa América como Eurocopa 2024. Sin bien los dos tenían el futbol como el hilo conductor, el hecho de ser eventos diferentes, reflejó marcados contrastes. En EXPRESIONES les contamos lo que más impactó tanto en el Hard Rock Stadium de Florida como en el estadio Olímpico de Berlín.

Shakira no innovó

En Europa se notó más preparación para el show de la final. Allá contaron con la participación de dos agrupaciones, One Republic y Meduza, así como de la artista Leony, quienes interpretaron Fire, la canción oficial del evento, en medio de fuegos artificiales. En cambio, Copa América eligió a Shakira de quien se esperaba más pero realizó un show donde no innovó, y se vio la misma propuesta donde predominaron las canciones de su separación con Piqué. ¿Y el vestuario? Contrario a otras presentaciones, esta vez no impactó. Los usuarios en redes sociales, incluso, hablan de un presunto playback.

¡Maluma a los gritos!

Hinchas escalando paredes y trepando por los conductos de ventilación para poder entrar en el estadio fue solo parte de lo que se vio previo al partido. Una actitud no lejana a lo que se vive en las finales de fútbol en Latinoamérica y que lamentablemente quedó expuesta a todo el mundo. Maluma no se quedó atrás. Según los rumores, el cantante venía festejando de manera anticipada, hasta que los hinchas de la albiceleste comenzaron a molestarlo luego de que Lautaro Martínez metiera el gol de la victoria. Maluma no se controló y hubo gritos e insultos de palco a palco. Los memes en la red social X decían, “Se van de Latam pero Latam sigue en ellos".

La realeza como barra

Mientras en Copa América no faltó la farándula, en la final europea estuvo la realeza. La euforia, nervios y barra vinieron de parte del Príncipe de Gales y su hijo George así como del Rey Felipe VI y la infanta Sofía, debido al partido entre Inglaterra y España. Tremendo encuentro real desde las gradas. Esto aseguró más diplomacia con el resultado. ¡Menos mal! Para saludar a los campeones (el equipo español) se unió la reina Letizia y la princesa Leonor.

En Europa tienen a Yamal

Aunque Messi era la figura más esperada en Copa América, y aún así, no sorprendió; en Eurocopa, en cambio, Lamine Yamal fue uno de los grandes protagonistas. No solo es el goleador más joven de este evento, con 16 años y 362 días, sino que tras la victoria de España, se robó las miradas en el césped del Olímpico de Berlín con un familiar. No hizo falta una esposa despampanante como Antonella Roccuzzo. Él estaba con su pequeño hermanito Keyne que enterneció a los presentes.

