Copa América: El encebollado fue más fuerte que el mate

Aunque Ecuador no clasificó a semifinales, dejó toda su garra en la cancha.

Messi no brilló y aunque los albicelestes ganaron a la Tri, Scaloni la sufrió.

La selección de Ecuador jugó bien y no hay quien diga que la Tri no fue un duro rival ante Argentina.

John Yeboah, quien ¡gracias a Dios es ecuatoriano!, así como Kevin Rodríguez y Yordy Caicedo, se impusieron ante un equipo donde Messi, no brilló y que finalmente el Dibu Martínez tuvo que salvarlos…. Porque como quedó claro, a la Albiceleste frenar a la Tri.

¡Así que nada de caras largas! Los ecuatorianos demostraron ser fuertes y seguramente, doña Consuelo Gonzalón, quien 'alinea' desde la cocina, los ha de consentir con verde y encebollado.

Como era de esperar, este partido no apto para cardíacos, dejó momentos que se han hecho virales y acá se los contamos.

El gran Yeboah y un Messi a medias

A este crack germanoecuatoriano no hay que perderlo de vista. Que el próximo DT que asuma la Tricolor, no lo deje en banca ¡por favor! John ha demostrado ser un fan de la comida típica, y esto ha sido gracias a su mamá quien lo ha criado con raíces ecuatorianas. En historias de Instagram, se ha visto cómo disfruta de platos como el encebollado acompañado de canguil y chifles. ¡Así se alimentan los campeones! A fin de cuentas, John marcó más que Messi durante el partido. Un pase que terminó en gol con cabeza de Rodríguez y un golazo en penales.

La empatía del Dibu hacia Dida

Emiliano Martínez, el portero de la Albiceleste, se convirtió otra vez en el héroe de su equipo. Lo mismo ocurrió en Qatar cuando le tocó tapar los penales ante Francia y entonces Argentina se consagró campeón. El ‘Dibu’ sabe lo sacrificada que es su posición, y la imagen de él consolando a Alexander, ‘Dida’ Dominguez quedó para la historia. Al Dibu y a Dida, vale aplaudirlos de pie.

Un abrazo entre cracks, el Dibu y Dida al final de los penales. Foto: Internet

​

Scaloni la sufrió

Mientras las cámaras ponchaban a Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, solo faltaba que alguien le diera una agüita de valeriana. Porque está claro que el mate no le calmaban los nervios. Era más que notoria su preocupación. “Ganar así no se disfruta, no la pasé bien para nada”, le confesó a la prensa de su país tras la victoria. ¡Y sí que sufrieron! Menos mal tienen al Dibu.

El mate no le pudo calmar los nervios. Foto: Internet





Los infaltables memes

A pesar del resultado, los ecuatorianos no pueden dejar de ver las cosas con humor, y los memes explotaron en las redes sociales. Uno de los momentos con más eco fue el fallido penal de Enner Valencia. Con frases que él nunca dijo, hasta con un audio del ex presidente Abdalá pidiendo ayuda a Ecuador, fueron parte de los posteos sobre el capitán de la Tricolor. Pero, acaso, ¿esta será la última participación de Enner?.

