Copa América: Lo más viral de los octavos de final

La Copa América es la conversación del momento. No hay quién no aplique la de opinólogo en redes sociales, o en la calle, aunque no sepa de fútbol.

El gol que marcó Kendry, la discusión entre Gruezo y el niño Moi, si juega o no Enner, si debe estar Galíndez en el partido contra Argentina, y un largo etcétera que crece a cada minuto.

Lo importante es que a pesar de los ‘dimes y diretes’, La Tri pasó a cuartos de final y el jueves se viene la revancha contra el equipo de Messi.

“Sí se puede” es el grito que ya suena. Aunque allá tengan a Lionel… Acá están Caicedo, Páez, Hincapié, y más jugadores que van a disfrutar ese asado y celebrarlo como campeones.

EXPRESIONES hace un repaso de lo más sonado hasta ahora. Y a mantener la calma hasta el jueves 4 de julio, en el partido contra Argentina.

"A lo que yo vine...."

Léase como la voz del meme… No hay mejor forma para describir la situación que se ha venido observando en Carlos Gruezo.

Al finalizar el partido contra México, mientras unos oraban y otros se abrazaban, Gruezo increpó al niño Moi y hubo una discusión verbal entre ellos. Esta pudo haber terminado en un escándalo si los compañeros no los separaban. ¡Menos mal!

Pero Caicedo no es el único a quien Gruezo lo tiene en la mira. ¡Los hinchas tampoco se salvan! Durante una rueda de prensa, previo al partido contra Jamaica reprochó a la afición pues afirmaba que no hay apoyo.

¿Se lo verá jugar contra Argentina?

El que sí se sabe el himno

Durante la semana que hubo el escándalo por el mal uso del Himno Nacional, los futbolistas daban un claro ejemplo del respeto a los símbolos patrios.

Jeremy Sarmiento o John Yeboah fueron algunos de ellos. Pues a pesar de no haberse criado en Ecuador, se saben toda la letra y lo cantan a todo pulmón.

No como otro, que como dicen algunos, que no llega a cantar hasta la tercera estrofa. ¡Aprendan de los futbolistas!

El niño Moi jugando como un grande



Durante los últimos partidos, Caicedo tuvo un buen desempeño en la cancha completando un porcentaje alto de pases. Y como consecuencia, la CONMEBOL Copa América, eligió al Niño Moi como el MVP del partido por dos ocasiones.

La designación la logró tras el encuentro contra Jamaica, en donde la Tri derrotó 3-1; así como en el empate que se logró ante México. Y a ustedes, ¿qué tal les pareció su juego? A enviarles todo el apoyo para el partido del jueves ante la albiceleste.

Haciendo historia

Otro momento de la ronda de octavos fue el récord de Kendry Páez. Tras el tanto que marcó en un penal ante Jamaica, Kendry se convirtió en el ecuatoriano más joven en marcar gol en la Copa América, con 17 años y 53 días. Y asimismo, es el segundo más joven en toda la historia de este evento futbolístico, pues el primer lugar sigue siendo del colombiano Johnnier Montaño, quien tenía 16 años y 171 días cuando anotó ante Argentina.

