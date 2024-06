Chismes deportivos: los número 10 de la Copa América también facturan

Son tendencia de búsquedas en Google, en las tiendas sus camisetas se agotan como pan caliente y las marcas se pelean para que luzcan sus productos.

Esto es lo que provocan algunos jugadores que hoy están en la Copa América. Pero la fama no es reciente, viene desde antes y son personajes muy deseables para hacer marketing deportivo.

Como diría Shakira, ¡ellos también facturan! Y da la casualidad que son los números 10 de sus selecciones.

Conozcan quiénes son no solamente los mejores del fútbol, sino también una publicidad andante y que valen mucho.

James Rodríguez, para jubilarse tranquilo

Su carita angelical y carisma cautivan al público adolescente, juvenil y, obvio, ¡a las mujeres! Más allá de ser atractivo y un crack en la cancha, a James Rodríguez no se lo ha visto en escándalos y eso lo convierte en un pro para ser escogido por diferentes marcas. De ahí que es habitual verlo en publicidades dentro y fuera de Colombia.

Pero él no solo depende de la publicidad. Tiene también sus propias marcas. Cafetería Dos Molinos, la bebida energizante Gold 10 y Truly Genius, entre otras, son con las que se puede jubilar tranquilo.

Leo Messi, el más deseado

Con Leo Messi, mundialmente conocido como la Pulga, la lista de patrocinadores podría llenar toda la página de esta sección. Para muchos, este argentino es sinónimo de éxito.

Su vida no solo gira en torno a la cancha, sino que no deja de lado su deber como padre y esposo. Eso hace clic con las marcas y, hasta el momento, tiene acuerdos con más de 15 firmas en todo el mundo.

Una multinacional alemana dedicada a vender equipamiento deportivo y productos de moda es con la que más factura. Los rumores indican que más de ¡10,7 millones de dólares al año! Eso sí es facturar.

Kendry Páez, el niño récord

Kendry Páez ha empezado a hacer historia en la Copa América al ser el segundo goleador más joven en la historia de ese evento. Con tan solo 17 años y 53 días, le da clases a algunos de cómo marcar un gol.

Su talento ya estaba bajo la lupa desde antes, por eso el club Chelsea de Inglaterra lo ha querido con ellos. Y con eso, las marcas también le hacen guiños.

Ya se ha visto su imagen en una clínica de diseño de sonrisa y, hace poco, en la publicidad de una multinacional, promocionando un desodorante. Sin duda, la lista crecerá cuando juegue en Europa.

Rodrygo Goes, el nuevo influencer

En Brasil, ya no es Neymar quien arrasa con más fama entre los futbolistas. Al no estar en la Copa América (por su recuperación física), Rodrygo Goes está vistiendo la número 10 y, dada su juventud y cualidades, lo está haciendo aún mejor.

Su vida está rodeada de coches, mansiones y viajes de ensueño, no solo por su sueldo como jugador, sino por lo que factura fuera del campo.

Esto no es nuevo para él, su primer contrato publicitario fue a los 11 años, con la marca de ropa deportiva que sería competencia de la que patrocina Messi.

