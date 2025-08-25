Directv: Agenda deportiva para el lunes 25 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 25 de agosto
Para este lunes 25 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 25
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura
|Godoy Cruz
|vs.
|Vélez Sarsfield
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|lunes 25
|✓
|17:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura
|Estudiantes de La Plata
|vs.
|Aldosivi
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|lunes 25
|✓
|19:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura
|Lanús
|vs.
|River Plate
|ESPN
|621
|1621
|lunes 25
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 2
|Athletic de Bilbao
|vs.
|Rayo Vallecano
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 25
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 2
|Sevilla
|vs.
|Getafe
|ESPN 4
|NO
|1624
|lunes 25
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 1
|Udinese
|vs.
|Hellas Verona
|ESPN 4
|NO
|1624
|lunes 25
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 1
|Inter de Milán
|vs.
|Torino
|ESPN
|621
|1621
|lunes 25
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 2
|Córdoba
|vs.
|Las Palmas
|DSPORTS
|619
|1619
|lunes 25
|✓
|14:10 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Panamá
|vs.
|Venezuela
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 25
|✓
|16:40 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Argentina
|vs.
|Colombia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 25
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|República Dominicana
|vs.
|Nicaragua
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 25
|✓
|22:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Canadá
|vs.
|Puerto Rico
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 25
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Ronda 1
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 25
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Ronda 1
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 25
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Philadelphia Phillies
|vs.
|New York Mets
|ESPN 4
|NO
|1624
|lunes 25
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Alemania
|vs.
|Vietnam
|DSPORTS
|614
|1614
|lunes 25
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Japón
|vs.
|Ucrania
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 25
|✓
|07:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Turquía
|vs.
|Bulgaria
|DSPORTS
|616
|1616
|lunes 25
|✓
|07:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|China
|vs.
|Colombia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 25
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Polonia
|vs.
|Kenia
|DSPORTS
|614
|1614
|lunes 25
|✓
|07:00 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 3
|ESPN
|621
|1621
|lunes 25
|✓
|07:00 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 3
|ESPN 4
|NO
|1624
|lunes 25
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 25
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 25
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 25
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 25
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 25
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 25
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 25
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613