Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el lunes 25 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 25 de agosto

Para este lunes 25 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 25 15:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 6 - Clausura Godoy Cruz vs. Vélez Sarsfield TYC INTERNACIONAL 629 1629
lunes 25 17:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 6 - Clausura Estudiantes de La Plata vs. Aldosivi TYC INTERNACIONAL 629 1629
lunes 25 19:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 6 - Clausura Lanús vs. River Plate ESPN 621 1621
lunes 25 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 2 Athletic de Bilbao vs. Rayo Vallecano DSPORTS + 613 1613
lunes 25 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 2 Sevilla vs. Getafe ESPN 4 NO 1624
lunes 25 11:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 1 Udinese vs. Hellas Verona ESPN 4 NO 1624
lunes 25 13:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 1 Inter de Milán vs. Torino ESPN 621 1621
lunes 25 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 2 Córdoba vs. Las Palmas DSPORTS 619 1619
lunes 25 14:10 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos Panamá vs. Venezuela DSPORTS 2 612 1612
lunes 25 16:40 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos Argentina vs. Colombia DSPORTS 2 612 1612
lunes 25 19:40 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos República Dominicana vs. Nicaragua DSPORTS 2 612 1612
lunes 25 22:00 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos Canadá vs. Puerto Rico DSPORTS 2 612 1612
lunes 25 10:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Ronda 1 ESPN 2 622 1622
lunes 25 10:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Ronda 1 ESPN 3 623 1623
lunes 25 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Philadelphia Phillies vs. New York Mets ESPN 4 NO 1624
lunes 25 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Alemania vs. Vietnam DSPORTS 614 1614
lunes 25 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Japón vs. Ucrania DSPORTS 2 612 1612
lunes 25 07:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Turquía vs. Bulgaria DSPORTS 616 1616
lunes 25 07:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos China vs. Colombia DSPORTS 2 612 1612
lunes 25 08:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Polonia vs. Kenia DSPORTS 614 1614
lunes 25 07:00 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 3 ESPN 621 1621
lunes 25 07:00 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 3 ESPN 4 NO 1624
lunes 25 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 25 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 25 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 25 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 25 19:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 25 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 25 21:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 25 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
