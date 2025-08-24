El Nacional vs. Liga de Quito: hora y canales para ver EN VIVO | LigaPro 2025

Con necesidades diferentes, Puros Criollos y Albos protagonizan una nueva edición del clásico capitalino este domingo

El Nacional recibe a Liga de Quito en el estadio Olímpico Atahualpa este domingo 23 de agosto.

El clásico entre El Nacional y Liga de Quito, los dos clubes capitalinos más ganadores del campeonato ecuatoriano de fútbol, está marcado por el contraste de ambas escuadras en la tabla. El cotejo se disputará este domingo 24 de agosto en el estadio Olímpico Atahualpa.

Los Puros Criollos, ubicados en el puesto 11 con 28 puntos, buscan alejarse de la zona de descenso y toman impulso tras su reciente goleada 3-0 sobre Delfín, un triunfo que les devolvió confianza en medio de una temporada marcada por dificultades económicas y deportivas.

En la primera vuelta, Liga y El Nacional igualaron 2-2 el pasado 3 de mayo. ANGELO CHAMBA / archivo

El técnico Juan Carlos Pérez confiará en la capacidad goleadora de Djorkaeff Reasco, máximo artillero del equipo con 9 tantos, para intentar dar el golpe.

En cambio, Liga de Quito, tercero en la tabla con 44 puntos, está obligado a sumar para no perderle pisada al líder Independiente del Valle.

Los albos llegan con desgaste tras eliminar entre semana a Botafogo y avanzar a los cuartos de final de Copa Libertadores, por lo que el DT Tiago Nunes podría optar por un equipo mixto para administrar cargas físicas.

Detalles para ver EN VIVO El Nacional vs. Liga de Quito

Fecha: domingo 24 de agosto

Hora: 13:00 de Ecuador

Dónde: estadio Olímpico Atahualpa

Canales de TV y streaming: Teleamazonas, El Canal del Fútbol y Zapping Sports

