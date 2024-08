Francesco Tabacchi revela por qué empezó a ver One Piece

¿Quién diría que un político ecuatoriano se interesaría en publicar contenido de anime? Francesco Tabacchi, conocido por su presencia en la arena política, y ser un "candidato natural" para las próximas elecciones presidenciales 2025, ha sorprendido a muchos con sus publicaciones en redes sociales sobre el anime.

A través de sus redes sociales, Tabacchi ha estado compartiendo videos virales en los que analiza One Piece, un anime que comenzó a ver gracias a la recomendación de su hijo. “Cuando mi hijo me dijo que debía ver One Piece, comencé a hacerlo y empecé a hacer algunas comparaciones políticas. Me gustó bastante; aunque no sé mucho, estoy aprendiendo, pero me gusta”, agrega.

Tabacchi incluso descubrió el término “Otaku” (una persona que tiene una profunda pasión por el anime, el manga y la cultura pop japonesa en general), a través de las redes sociales, ya que fue mencionado repetidamente en los comentarios de su primer video sobre One Piece. En ese video, realizó un análisis del anime, explorando sus personajes, el Gobierno Mundial y los piratas. Al darse cuenta de que estos temas no eran su especialidad, solicitó recomendaciones de otros animes para seguir explorando.

El anime favorito de Francesco Tabacchi

Cuando le preguntamos a Tabacchi sobre su experiencia con One Piece, su respuesta fue directa y entusiasta. “Sí, lo he visto”, afirmó. Aunque One Piece ha captado su interés, no es su anime favorito. Recuerda con nostalgia otro anime que marcó su infancia: Mazinger Z. "El que traigo al día de hoy es Mazinger. Soy de esa generación; seguramente los chicos de ahora no lo conocen”, comentó.

El político no puede evitar recordarlo con cariño. “Recuerdo a Koji Kabuto, Sayaka, y al Barón Ashura con sus dos caras", explica.

Tabacchi imagina que los poderes de los animes y superhéroes podrían influir en la política ecuatoriana. “Quizás uno puede utilizar ciertos poderes para hacer el bien, no para hacer el mal”, reflexiona.

Koji Kabuto, Sayaka Yumi y el Barón Ashura son los tres personajes de Mazinger Z que recuerda Tabacchi CORTESÍA

¿Qué es One Piece?

One Piece es un anime y manga creado por Eiichiro Oda, que comenzó su publicación en 1997. La historia sigue a Monkey D. Luffy, un joven pirata que posee habilidades especiales gracias a comer una "Fruta del Diablo", la cual le otorga un cuerpo de goma.

Luffy y su tripulación, conocida como los Piratas del Sombrero de Paja, navegan por el mundo en busca del tesoro legendario llamado "One Piece", con el objetivo de convertirse en el Rey de los Piratas.

El anime y manga se destacan por su extenso mundo, personajes ricos en matices, y una trama que combina aventuras, humor y temas profundos sobre la amistad, la libertad y la lucha contra la opresión.

One Piece es famoso por su duración, ya que ha sido uno de los mangas más vendidos de todos los tiempos, y su anime continúa emitiéndose luego de más de mil episodios al aire.

