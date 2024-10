Gepe: “Lo más importante es que me siento músico”

Tras la pandemia de covid-19, sentimientos como la desesperanza, la aceptación de una nueva realidad y la resiliencia se apoderaron de muchos artistas, entre ellos Gepe. El cantautor chileno sabe que la mejor forma de sentir es crear, por eso lanzó Un poco más de fe, en 2021. Desde entonces han pasado tres años, pero algunas emociones aún perduran en el corazón y la mente del artista.

Ahora, con su innata curiosidad por el folclor latinoamericano, Gepe regresa con un nuevo trabajo que tiene al pop como su base sonora, pero que se ramifica hacia géneros como el bolero, el reggae, el folclor, entre otras sorpresas. Así nace Undesastre.

Este álbum de 14 canciones fue escrito con calma y mucha dedicación, e incluye colaboraciones de algunas de las voces más destacadas de la escena musical latinoamericana, como Rubén Albarrán (Café Tacvba), Mon Laferte, Monsieur Periné y Belencha.

A tan solo una semana de su lanzamiento, Undesastre ha superado los dos millones de reproducciones, y ha sido aclamado por su audiencia.

En esta entrevista con EXPRESIONES, Gepe profundiza en el proceso creativo y las motivaciones detrás de este rompecabezas de sonidos y experiencias. Aunque el título sugiere caos, el álbum está cuidadosamente diseñado para el deleite de sus oyentes.

La entrevista

¿Por qué Undesastre?

Le puse el nombre mucho antes de grabarlo. Supe que se llamaría así para darle un marco teórico y que pudiera hablar desde lo peor hasta lo mejor.

Cada canción tiene un sentimiento muy marcado. Para cada estado de ánimo.

Hay ciertos sentimientos transversales, como la melancolía y la resiliencia latinoamericana: Mecha, Bandera de arena. Vivimos las tragedias que vivimos y nos reponemos con una dignidad muy identitaria de cada país. También hay canciones más livianas, pero no menos profundas.

¿Cuándo decide que son 14 temas?

De hecho, iban a ser 23. Dejé varias de esas para afuera, quizá haga un EP. Pensé en que serían 17, pero no entraron en el vinilo. Me costó mucho, por lo menos, cinco de ellas que se quedarán fuera. Velocidad es una de ellas.

Hizo una cuenta regresiva para el estreno del disco. ¿Cómo se sintió en ese lapso?

Es la primera vez que un lanzamiento de disco me genera menos ansiedad. Para nada tiene que ver con que sea un súper éxito, pero estoy tan contento con el trabajo… que me da seguridad. Me hace sentir rico que tenga sentido este álbum.

¿Por qué ahora se siente más natural? ¿Será también porque son 20 años de carrera?

Se optó por la razón de conectar con las canciones. Se hizo lo que quise, lo mejor que pude, de la mejor y peor manera posible. Me di muchos gustos e hicimos un trabajo profundamente sensible. No te podría decir que le dimos a una canción menos cariño que a otra, incluyendo las que quedaron fuera.

¿Cuál ha sido la mayor meta alcanzada en estos años?

Qué bueno que hablas de lo que he logrado y no lo que me falta por lograr. La más importante es que me siento músico. Cuando llevaba uno o dos discos, sentía que no podía serlo y solo grababa como veía ya la vida. En el quinto disco ya comencé a sentir que había aprendido a tener un oficio: hacer canciones, sacarme fotos, hacer entrevistas... Y así comencé a disfrutarlo.

¿Y la parte de diseñador gráfico queda de lado por completo?

Claro que no. Yo soy diseñador gráfico, diseñador de canciones. Teóricamente no sé nada de música. Solo toco de oído y de lo que me va dando la sensación. Me he hecho mi propio espacio en la música, siempre me he sentido más diseñador. Para hacer lo que hago tiene más que ver con la parte gráfica que con la música.

¿La canción más importante del disco es?

La más honesta que he hecho es Bandera de arena. Ahí puse todo lo que puede estar dentro de mí, incluso lo que no controlo. No controlar es la principal fuente de inspiración que he encontrado. Así siempre sé que algo va a aparecer.

Las portadas también cuentan una historia

Los sencillos y el disco de Undesastre tienen una rica propuesta visual que nace del gusto por las artes plásticas y la carrera de Gepe, quien es diseñador gráfico.

“Cuando ya tenía la idea de comenzar a grabar las primeras canciones, conocí al artista chileno José Pérez. Lo primero que hice cuando le puse Undesastre al disco fue la foto de la portada, algo que es muy raro. Entonces, este artista, que hace máscaras con tejidos, es quien viste a este ser prehispánico humanoide que está en la parte de atrás de la foto. Me parece genial la obra de José, y desde que hicimos eso, le dije que cada canción tendría algo de su obra”, explica el cantautor.

¿Pero quiénes son las personas que salen en la foto? Gepe cuenta que son las personas más cercanas que tiene en su vida.

“La fotografía es de Rodrigo Pérez. Y allí están mis más grandes amigos, quienes también me ayudaron a componer los temas. Del otro lado está Ceci (Cecilia Huerta), quien es mi esposa, y que representa lo místico. Ella está inspirada en el Gepe de antes, sosteniendo la guitarra, la creación. Del otro lado está representado la numerología, las constelaciones. Mientras que el ser humanoide es el inconsciente, la luz y las tripas de todos nosotros”, detalla.

Pero también lanza una frase que resume a este trabajo en una oración: “Son canciones que no hablan de lo malo contra lo bueno. Hay una idea de que no existe lo positivo o negativo, sino lo honesto”. “Undesastre es la unión del Gepe del pasado con el del presente”. Las pinturas de Remedio Varo también fueron fuente de inspiración.

Este concepto se llevará a los shows en vivo que tendrá tanto en Chile como en México.

Cantando con Mon Laferte

Bolero libre es el tema promocional más reciente del disco. Pensó en Mon Laferte por el estilo de balada de antaño y por el estilo oscuro que venía trabajando la chilena con el tema Tenochtitlan.