Mayra Ortiz y el trabajo de capturar la esencia de Mon Laferte

Su ambiente de trabajo es bastante especial. Gritos de emoción, luces, humo y adrenalina es lo que palpa cada noche.

La misión de Mayra Ortiz es inmortalizar esos momentos que, a veces, por la euforia, pueden pasar desapercibidos para quienes asisten a un concierto. Mon Laferte, Lasso, Marco Mares y varios festivales son parte de aquello que atrapa con su lente.

Así, sus redes sociales se han convertido en una vasta galería que cuentan en gran parte el movimiento de la escena artística y del espectáculo mexicano.

Lo que empezó como un hobby es hoy su trabajo principal, y la música, la pasión detrás de todo. “Somos melómanos, fans de la música”, señala al contar cómo nació el proyecto Conciertos México, una de las plataformas digitales más grandes para contar y reseñar en imágenes el acontecer de los espectáculos que se viven en la República Mexicana.

La fotógrafa y diseñadora gráfica de 26 años empezó este sueño hace diez. Cuando los usuarios de Instagram comenzaban a subir fotos sin filtros retro y se debía encajar en recuadros blancos las fotos horizontales, y en Facebook se creaban eventos.

“Una vez acompañé a una amiga a la clase de fotografía. Era un cuarto oscuro y, para mí, meter un papel blanco en un químico me voló la cabeza”, cuenta con nostalgia y admiración de ese gran encuentro con su pasión. Hoy usa otras tecnologías, cámaras digitales que le permiten más velocidad y almacenamiento. En los conciertos a los que asiste no puede perderse ni un minuto.

El proyecto de Conciertos México comenzó a crecer. Fue de la mano de la escena metalera que su talento se popularizó en las diferentes bandas e, incluso, así fue su primera gira, junto con la banda Here comes the Kraken, por el interior del país.

“Regresando de esta gira tenía varios mensajes de artistas que querían que les hiciera una sesión de fotos. Ya las estaba compartiendo en mi perfil de Facebook y a la gente le gustó mi talento”, recuerda.

Cuando mira hacia atrás, se siente satisfecha. “Tenía un equipo tan básico y aún así salían buenas imágenes”. Ese tiempo quedó atrás. Hoy es una de las fotógrafas más reconocidas de su país, con cientos de conciertos y coberturas en varios escenarios emblemáticos de México y América, como el Palacio de Bellas Artes, el Lincoln Center y Walt Disney Concert Hall.

Pero no solo los conciertos forman parte ahora de su vida. También están las sesiones de fotos, las coberturas trascámaras y el documentar la vida de un artista en cada gira. Un trabajo que puede modificar sus planes con solo una llamada que diga: “Tenemos nuevo tour. ¿Te unes?”.

Mon Laferte, amiga y jefa

Aunque ya había fotografiado a Mon varias veces en los conciertos que había ofrecido en México, no fue hasta el 2018 que se sumó a su equipo. El proyecto Conciertos México, fundado junto al periodista Saúl Mendoza, comenzó a tener cada vez más fotógrafos colaboradores y los géneros a los que se asistía fueron ampliándose. Así es como esta chilena, que también se daba paso en la industria musical, se afianzaba.

“En Conciertos México fue como conocí a Mon, entre el 2016 y 2017. Ahora ella es mi artista principal. Su mánager comenzó a ver las fotos, le gustaron y me comenzaron a invitar a muchos de sus conciertos para las coberturas. Cuando cubrí el Auditorio Nacional con ella, caí en cuenta que estaba haciendo algo muy grande”, cuenta sobre este primer acercamiento.

Cuando se acaba el concierto, mi trabajo está a la mitad Mayra Ortiz, fotógrafa

Hace cinco años se integró como su fotógrafa principal y hoy sigue capturando los momentos de sus giras y también la estrategia digital de sus redes sociales.

Hace unos días inició el Autopoiética tour, la gira de su más reciente disco, de donde también hizo foto fija en algunos videoclips y promocionales, como las que acompaña esta nota o la portada de EXPRESIONES.

Con el tour Norma fue la primera vez que hizo maletas para salir por todo Estados Unidos. Y esa vida de artista, aunque sacrificada, es algo que le sigue motivando.

“Mi relación con Mon ha ido de menos a más. Allí solo la veía cuando salía al escenario. Pero llegó un momento en el que por diversos motivos no había muchas mujeres en el equipo, ahora hay más. También me involucraba en cosas de su vestuario o me pedía ayuda. Algo que nunca me molestó, era cuestión de amistad y del movimiento del trabajo. Le agradezco que ella haya tenido esa confianza conmigo”.

Poco a poco, las ideas creativas y estéticas de ambas artistas se unieron, y lograron que Mayra pudiera entender y plasmar en imágenes lo que la intérprete de Obra de Dios quiere contar.

“Mientras más confianza, más exigencia”, afirma la mexicana, quien sabe que lo cambiante de las ideas de Mon Laferte puede llegar a ser el mayor reto. “Esto me ha ayudado a no viciarme y hacer siempre lo mismo. Pero el que ella sea tan creativa me ayuda a mí”.

“A Mon no hay que entenderla tanto, hay que dejarla ser”, dice entre risas y recalca que hay que dejarse llevar para poder hacer cosas grandes. “Es una explosión de cosas. La quiero mucho”.

Esta nueva etapa artística de Autopoiética nació en el 2023, un año en el que se supone que la cantautora iba a tomar una pausa para enfocarse en su hijo y familia. “Por eso creí que no iba a hacer más cosas con ella, pero algo dentro de mí sabía que ella no puede dejar de hacer música”.

El disco llega cuatro meses después de convenir que ya no trabajarían juntas y le contó que había hecho un disco en su casa. Por eso, la parte visual de las portadas de los sencillos y los videoclips estuvo a cargo de Mayra. “El concepto del disco lo trabajó con Momo Room, con la diseñadora Barbara Sánchez-Kane”.

Mayra ha estado trabajando también con Lasso, en la grabación del disco que contiene su súper éxito Ojos marrones. Un momento que está inmortalizado y que pronto, cuando el artista lo decida, lo mostrará al mundo.

Lasso en concierto. Mayra Ortiz// Cortesía