Para cada protagónico hay un papel antagonista. Y para cada película buena hay una mala. Por eso, los Razzie son como la balanza perfecta en el mundo del entretenimiento.

Hollywood ya no le tiene miedo a las críticas. Pero tampoco las recibe con los brazos abiertos. Por eso, pocas veces los nominados y ganadores se acercan a retirar su premio en los denominados anti-Óscar.

Este año, la lista la encabeza el cuarto episodio de la -no muy fresca- franquicia de acción Expend4bles, que obtuvo siete nominaciones, entre ellas peor película, peor actriz de reparto (Megan Fox), peor actor de reparto (Sylvester Stallone), peor pareja de pantalla, peor precuela, remake, copia o secuela, peor director y peor guion.

Lea también: Dos músicos legendarios en concierto

Pisándole los talones a Sylvester y compañía está la pandilla de The Exorcist: Believer y Winnie The Pooh: Blood and Honey, la sangrienta película de explotación que aprovechó el fin del plazo de protección de derechos de autor de 95 años del libro de Winnie The Pooh, de 1926. Ambas cintas han obtenido cinco nominaciones cada una.

Laura Pausini: "A mí los latinos me han revolucionado la vida" Leer más

Un par de producciones de superhéroes también acumulan varias candidaturas, como Shazam, Furia de los dioses y Ant-Man y la Avispa: Quantumania, con cuatro cada una.

Las categorías de actor y actriz son una mezcla de leyendas de taquilla y cintas de acción. Están lideradas por el ganador del Óscar Russell Crowe (El exorcista del Papa), que luchará contra Vin Diesel (Fast X), Chris Evans (Ghosted), Jason Statham (Meg 2: The Trench) y Jon Voight (Mercy).

En el apartado femenino, la ganadora del premio de la Academia Helen Mirren (Shazam! Fury of the Gods) está en una reñida carrera contra Ana de Armas (Ghosted), Fox (Johnny & Clyde), Salma Hayek (Magic Mike’s last dance) y Jennifer López (La madre).

Resaltaron y no por buenos.

Sylvester Stallone es uno de los (no) favoritos

El ganador de nueve premios Razzie repite su inclusión en esta ceremonia con la película que Expend4bles. La película de Lionsgate y Millennium, también conocida como recaudó unos mediocres 8,3 millones de dólares para una producción de gran presupuesto. La popularidad de sus actores no les ayudó en nada y la gente consideró que sus actuaciones no fueron las mejores.La franquicia debutó en 2010, cuya primera cinta se estrenó con 15,8 millones de dólares y acabó recaudando 214 millones en todo el mundo.

Megan Fox, otra ganadora, repite en la categoría de peor actriz.

No toquen a los clásicos

¿Fue terror o fue humor? La cinta Winnie the Pooh: Sangre y miel fue destrozada por la crítica. Tildada incluso como “una profanación desesperada” de un clásico.

Su viralidad en redes le otorgó confianza al equipo creador de Jagged Edge Productions. Y aunque fue un fracaso de taquilla, quieren apostar por nuevas secuelas. Ya están en camino Tigger y Búho.

Laura Pausini se casó con el amor de su vida Leer más

El terror casi siempre se sale con la suya

Para el público latino, las películas de terror son una delicia. Y aunque la cinta The Exorcist: Believer tiene muy malas reseñas en el mundo anglo, en América Latina le fue bastante bien en audiencia. Esta es una de las tantas adaptaciones y secuelas de la versión original de 1973.

Su guion quedó atrapado “en lo tonto”, resalta en las reseñas. Es por eso que quedó seleccionada para esta gala del desprestigio.

Shazam 2 no tuvo la ayuda ni de los dioses

Es considerado el peor fracaso en la historia del universo cinematográfico de DC. Shazam! Furia de los dioses tiene cuatro posibilidades de llevarse un trofeo, incluyendo a Helen Mirren, como peor actriz.

La película llegó rápidamente a streaming, como para no perder el trabajo realizado.

Una historia que ya no tendrá continuación.

Otra vez Jason Statham

Nada en contra del actor, pero Meg 2, o como se la conoce en América Latina Megalodón 2, fue una película con un muy mal argumento.

La premisa del monstruo gigante del mar, en este caso un tiburón gigante, no tiene mucho sentido. Y mucho menos las escenas de acción que son más dignas de un personaje de Los Avengers que de un militar.

Algunos datos

Esta es la edición 44 de los premios que otorgan la baya menos honrosa del mundo.

Este año se apropia de la estética de Barbie, poniéndose muy rosada. Pero eso no significa que sea menos ácida con sus nominados.

A modo de imitación de La Academia, la institución que premia a lo peor del cine también tiene a sus miembros, los cuales se suscriben para dar su opinión de lo peor del cine hollywoodense.

La premiación se lleva a cabo un día antes que la gala de los Óscar, en esta ocasión el sábado 9 de marzo.

Esta parodia del glamour que se vive en los estudios de cine, ocurre en un auditorio pequeño en Los Ángeles y se otorga un trofeo que vale $ 4,75. Eso sí, un dato curioso es que vale más que el Óscar, el cual en el mercado solo tiene el precio de $ 1.

Laura Pausini: Las cinco exigencias para su show en Ecuador Leer más

John Wilson y Maureen Murphy son los creadores. Cortesía

Los creadores del desprestigio

John Wilson y Maureen Murphy son los creadores de esta premiación humorística que nació el 31 de marzo de 1981, cuando concluía la 53° entrega de los Premios de la Academia. Ellos querían entretener a los amigos invitados a ver esta ceremonia, de los que siempre han sido fanáticos.Ambos, egresados de la Universidad de California, se conocieron mientras laboraban en una empresa productora de tráileres cinematográficos. De acuerdo con Daily Bruin, esta experiencia les enseñó a distinguir entre una buena y una mala película con tan solo un minuto de exposición.

El Golden Raspberry es el nombre otorgado a los galardones de esta peculiar premiación, y toman inspiración de la expresión en inglés “blow a raspberry” (soplar una frambuesa) que, coloquialmente, hace referencia al sonido hecho con la lengua y los labios -similar al de una flatulencia- en señal de burla y desaprobación.

Se responsabilizan de sus errores

No todas las estrellas del cine nominadas en los Razzie pasan por su premio. Puede ser que solo sea porque tienen su agenda muy ocupada... pero quizá sea solo por cuestión de vergüenza.

Laura Pausini celebrará sus 30 años de carrera en Sevilla y Venecia Leer más

Este año, Salma Hayek es una de las estrellas más importantes del firmamento fílmico en ser parte de una de la categoría de peor actriz. ¿Pero asistirá sin miedo a buscarla? Hay que esperar.

Cabe recordar que como ella, hay otros nominados a los Óscar que también han pasado por esta circunstancia. Como TomHanks, quien ganó el año pasado como peor actor por la biopic de Elvis. En 1994 y 1995 ganó el Óscar como mejor actor.

Quienes no han tenido miedo de ir a recibir su baya dorada son Sandra Bullock en 2010, por All about Steve. Y al igual que ella, Halle Berry subió al escenario de los premios Razzie con su Oscar en la mano (por Monster’s Ball, 2001) y estalló en lágrimas falsas antes de pronunciar un discurso de ocho minutos sobre su poco alentador premio en actuación por Catwoman (2004).