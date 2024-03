Laura Pausini: "A mí los latinos me han revolucionado la vida"

Solemos olvidar que para América Latina y su gente, la península Itálica es también una especie de madre patria. Es más, si nos comparamos con los italianos (los latinos de Europa, por excelencia), podemos encontrar muchas semejanzas, quizás más que con los españoles: la chispa y fogosidad, nuestra religiosidad, nuestro apego a la familia, la expresividad, el sentido de comunidad, la fuerza de nuestras mujeres. Y todo el mundo sabe que el castellano y el italiano, junto con el portugués, son las lenguas perfectas para cantarle al amor.

Por eso nos pareció totalmente lógico que Laura Pausini haya sido reconocida como persona del año en noviembre de 2023 en la antesala de los Grammy Latinos. Ella está celebrando tres décadas de carrera y, cosas de la vida, el destino ha querido que su presentación en Ecuador esté programada para el 8 de marzo, fecha en que se festeja el Día de la Mujer a nivel internacional.

Laura respondió las preguntas de EXPRESIONES y dio detalles de lo que ofrecerá en su show del próximo viernes en Quito en el coliseo General Rumiñahui.

¿Considera que Italia es también una especie de cuna para los latinoamericanos?

Yo creo que somos como hermanos. Tenemos muchas cosas en común, como la manera de ser pasionales, profundos en los sentimientos, con algunos valores que quizás nos unen más que con otras naciones. Pero qué lindo que la historia y cultura de cada país sea diferente.

Usted que ha viajado por todo el mundo lo sabe muy bien.

Yo nací en un pequeño pueblo de Italia (Solarolo) y si no hubiera sido famosa, talvez no habría podido salir de él. Cuando llegué a América Latina me di cuenta de que me sentía en casa.

Qué bonito.

Y sentía también la curiosidad de conocer cosas sobre culturas que no son iguales a Italia. Cada país debe ser comprendido y respetado. A muchos colegas italianos que querían tener una carrera internacional les costaba entender que cada nación tiene su manera de trabajar.

Como por ejemplo...

A ciertas naciones les puede gustar determinada canción como sencillo. Unas se fijan mucho en la promoción de las radios por la mañana, otras por la noche. A muchos colegas no les gusta eso.

¿Y a usted?

A mí me ha entusiasmado mucho el tener que adaptarme a otros y no al contrario. Mis ideas y mi corazón son el resultado de lo que ustedes (los latinoamericanos) me han enseñado. Yo me siento orgullosa de haber nacido en Italia, pero yo me siento de todos y un poco más de los latinos. La verdad, a mí los latinos me han revolucionado la vida.

¿Se ha nutrido de ritmos y melodías de Latinoamérica que, como bien dice usted, es tan diversa?

Hay ritmos tan diferentes y me parece muy interesante. Gracias a eso, he comprendido más claramente la manera en que soy capaz de escribir mi propia música. Las influencias también me han hecho desear descubrir mi voz cantando otros estilos.

Ha hecho varios duetos con artistas latinoamericanos.

Cuando hago duetos con otros colegas, me gustan mucho los que son más diferentes de mi estilo, porque aprendo una manera nueva de cantar. Pero al final, gracias a los otros géneros que he escuchado, he podido encontrar mi propia verdad. Me he esforzado por no imitar sonidos que ‘funcionan’, tratando de ser muy directa y honesta con mi instinto musical, que en realidad es muy italiano. Esas son mis raíces.

"YO TUVE QUE FORMARME UNA CARRERA"

Laura es un ejemplo de mujer fuerte, que se ha ganado a pulso su lugar en la industria y el cariño de la gente. GENTEMUSIC

Pese a que los latinoamericanos e italianos somos tildados de machistas, nos caracterizamos por tener mujeres muy fuertes, decisivas a la hora de transmitir nuestros valores familiares.

Me gusta mucho lo que dices, porque a veces cuando se empieza una moda de charlar sobre una argumentación como el machismo, después todo el mundo habla solo de esa parte, olvidando la grandiosidad de la figura femenina latina en general. Hay muchas mujeres latinas que han revolucionado la cultura de una nación.

Usted es un ejemplo de mujer fuerte.

Cuando yo empecé, en Italia no había muchas mujeres cantantes jóvenes de mi edad. Tuve que formarme una carrera, lo que ha significado mucho más sacrifico y tiempo. Todo lo que tengo después de 30 años de carrera lo he conquistado luchando. Y quiero ser un ejemplo para las nuevas generaciones más en ese sentido que musicalmente. Que se sepa que las conquistas llegan trabajando mucho. Y siendo muy sincera con el público.

Eso puede significar no gustar a todos.

O elegir hacer un tipo de música que en determinado momento no es la más popular, pero ser verdadero en este trabajo te permite dormir en paz. Porque no le estás tomando el pelo a nadie, y quien te elige sabe que no lo estás engañando. Eso es bellísimo en la vida en general y yo lo quiero hacer en la música también.

"NO ME CONSIDERO UNA ÍDOLA INALCANZABLE"

La artista italiana publicó el año pasado su más reciente disco, Almas paralelas, como acostumbra: en italiano y en español. PANCHO LONGA

Se prevé que el concierto dure cerca de tres horas, en las que Laura interpretará las canciones más representativos. A ella le gusta interactuar con el público, así que hará subir a varios fanáticos al escenario, “porque durante el covid me he sentido muy frustrada, y yo físicamente necesito abrazar”.

Además, “voy a contar anécdotas, voy a mostrar videos privados para explicar por qué y para quién escribí algunas de las canciones más importantes de mi repertorio. Es una fiesta. No quiero que la gente venga a ver una ídola inalcanzable, porque yo no me siento así. Espero que todo el mundo venga con la ilusión de divertirse, emocionarse, bailar y relajarse también”.

Con mi trabajo trato de mostrar todo aquello en lo que creo, los valores de la vida, la familia, la importancia de luchar por la igualdad entre los seres humanos, a pesar de que todos somos diferentes. Esa es mi historia, mi manera de ver las cosas.

PRONTO CUMPLIRÁ SU PRIMER ANIVERSARIO DE BODAS

En marzo de 2023 Laura Pausini se casó con Paolo Carta, tras más de 18 años de relación. El día de su boda ambos cantaron el tema Frente a nosotros, que forma parte de su más reciente disco, Almas paralelas.

Tras casi 20 años de relación, la cantante Laura Pausini y Paolo Carta se dieron el sí. Él es su guitarrista. GENTEMUSIC

Cuando la lanzó, Laura posteó en Instagram: “Frente a nosotros es la canción de mi boda con Paolo. Nuestros votos en forma de música. Desde hoy, en todas las plataformas digitales, también es vuestra. Cuidadla”.

