Nick Carter le cumple a Ecuador

Quienes están involucrados en géneros de música extrema o dark, suelen subestimar a los artistas pop. Es más, cuando se trata de las ‘boys band’, los metaleros y demás tribus urbanas, con sus propios códigos de vestimenta no convencionales, suelen ver como ‘rivales naturales’ a esos chicos con atuendos y peinados a la moda y con voz dulce, que se roban la atención de millones de miradas femeninas.

Pese a ello, el verdadero melómano sabe cuándo detrás de toda la parafernalia de la industria y las campañas de promoción, hay un verdadero apasionado por la música.

Es el caso de Nick Carter. Bien podría él vivir únicamente de la fama ganada a pulso con los Backstreet Boys, megabanda que por su trayectoria y todo lo que representa demanda muchísimo tiempo y dedicación.

Pero él, entre sus múltiples actividades en el cine y como empresario (acaba de sacar una colección de vinos llamada Palette Infinity), se da tiempo para lo más importante: componer y grabar su propia música y llevarla por todo el mundo, con todo el esfuerzo económico y logístico que eso representa.

Es imposible desligarse de su trayectoria como parte de Backstreet Boys, lo cual, más que una cruz que cargar, le permite tener un espacio entre la gran base de seguidores que tiene la agrupación.

En sus álbumes en solitario, Nick Carter se atreve a jugar con elementos más roqueros, lo que demuestra su admiración por músicos como Bon Jovi y Bruce Springsteen. Además de hacer uno que otro guiño a la música electrónica. No obstante, no se aleja del sonido accesible y radial con el que se relaciona su voz y puesta en escena.

Desde el 3 de enero está embarcado en su tour latinoamericano Who I Am, visitando Chile, Brasil y Uruguay, y que en sus siguientes fechas lo llevará por México, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia.

Quito lo recibirá el viernes 8 de marzo y Guayaquil el sábado 9 de marzo, en un espectáculo que inicialmente estuvo programado para el 10 de enero, pero que fue pospuesto debido al toque de queda que rige en el contexto actual.

REPONIÉNDOSE DE LA ADVERSIDAD

En estos últimos doce años, Nick ha perdido a tres de sus hermanos, quienes aparte de compartir el famoso apellido tuvieron su cuota de exposición mediática durante la emisión de La casa de los Carter, reality show que se emitió durante 2006, además de que incursionaron también en el negocio artístico.

Los hermanos Carter: Bobbie Jean Carter, Nick Carter, Leslie Carter, Angel Carter y Aaron. De los cinco, tres han fallecido ya. Nick Carter

Se trata de Leslie (fallecida en 2012), Aaron (2022) y Bobbie Jean (2023). Golpes que de alguna manera Nick ha tratado de sobrellevar a través de su música y giras.

EN SOLITARIO, PERO CON LA FAMA DEL PASADO

Le consultamos a la cantante guayaquileña Joyce Jácome, debido a su sensibilidad para la música pop, su punto de vista acerca del desafío que significa para un artista con una carrera consolidada junto a una banda, abrirse paso como solista.

“Desde mi perspectiva musical, me parece que Nick mantiene las características que hicieron de Backstreet Boys un boom en su momento en los noventa. Siento también que aunque es arriesgado lanzarse como artista en solitario, justamente su trayectoria y reconocimiento con su banda le dan la seguridad para hacerlo. Hay que tener mucha valentía y tener claro que en esta industria hay dos posibilidades: que surja o no. Así de simple. Y es maravilloso que nos visite y pueda endulzar los sonidos del mundo con su proyecto, que es a lo que aspiramos todos los artistas”.

El artista ha adelantado que interpretará los mejores temas de sus tres álbumes en solitario: Now or Never (2002), I’m Taking Off (2011) y All American (2015).

