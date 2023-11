Can Can juega con los colores andinos

Can Can en concierto en Teatro Sucre.

Después de escuchar Del tiempo muerto y Tiempo fuera (2023), me quedó la sensación de que se trata de discos más ‘adultos’ y ‘serios’ que los anteriores. Malditos villanos pixelados (2004) tuvo un carácter más juguetón, por ejemplo. Y en Caos (2011) aún hay guitarras eléctricas distorsionadas que suenan a rabia adolescente.

Pero quizá el juego de Can Can esté en otros detalles que pueden pasar desapercibidos al inicio. En sus acertijos y metáforas. En cómo combinan lo orgánico con lo electrónico en la justa medida. O en el simple hecho de hacer música. No por nada, en inglés el verbo ‘play’ se usa tanto para la acción de tocar un instrumento como para jugar.

La vocalista Denisse Santos y el guitarrista Daniel Pasquel nos cuentan detalles de sus dos lanzamientos más recientes.

En sus últimos discos hay una influencia andina importante.

Daniel Pasquel: La influencia andina nace en 2018 con un viaje a Bolivia en el que busqué un charango. La música andina tiende a sonar más adulta, en lugar de juvenil, popera, infantil. Viene atada a esos colores, a ese frío, la pena, el dolor, el soltar algo, el estar alejado de alguien. Eso se va impregnando.

Denisse Santos y Daniel Pasquel, vocalista y guitarrista de Can Can, respectivamente. Jeyron Cisneros

Se dispersaron poco después de Caos. ¿Dirían que por eso se tomaron una pausa forzada?

Denisse Santos: Se dio sin pensarlo. Toño (Cepeda, bajo) se fue a vivir a Guayaquil. Bena (Andrés Benavides, batería) a Europa. Daniel a EE. UU. en su momento. Sí fue un bajón tener una banda desarmada luego del trabajo tan fuerte que fue el Caos. Tuvimos la suerte de contar con amigos músicos muy ‘pro’ (profesionales), y con ellos logramos hacer un show más cuando sacamos el disco de los remixes (Malas influencias, 2012). Digamos que fue un descanso forzado por las circunstancias.

Empezaron a trabajar en Del tiempo muerto en 2015. La inactividad solo duró tres años en realidad.

DP: Aunque estábamos en distintos países, nunca lo sentí como una pausa grande. Después del Caos produje el proyecto de Denisse, Mundos (Núcleos Activos Imaginarios). Para 2015 estábamos componiendo nuevos temas y pensando en lanzarlos como singles, pero decidimos esperar hasta tener un álbum. Y luego vino la pandemia.

DS: En 2015 empezaron a nacer los temas de Del tiempo muerto, de los primeros fue Naufragar. También Colón, América, Elí, que son de Tiempo fuera. Es una mezcla de canciones compuestas hace muchos años que ahora encuentran su espacio en estos dos discos.

¿Qué extrañaban más: trabajar juntos en el estudio de grabación o en concierto?

DS: La parte de trabajar en estudio nunca se cortó. Daniel tenía su ‘home studio’ en Nueva York, yo mi estudio en Quito, el Bena en su casa hacía beats. En 2018 pudimos estar juntos, cuando estuvo armado otra vez el estudio de Daniel acá (La Increíble Sociedad). Es lindo tocar en vivo, una energía totalmente diferente, pero prefiero el trabajo en estudio, la grabada, la preproducción, la producción, todos los detalles que le dan el sonido a las canciones de Can Can.

Ñawi y Botines

En el video del single Elí participan Ñawi y Botines, los canes que aparecen junto a ustedes en las fotos. Es como una manera de ‘dejar constancia’ del significado del nombre de la banda.

DS: Sí, ambos se portaron a la altura. Tenemos un cariño especial por los perros. ¡Está súper claro con el nombre de la banda! La canción es especial porque fue el primer tema que nos dio el empujón para hacer algo nuevo con Can Can. Comenzó como una idea en mi cabeza, un single que le envié a Daniel cuando él estaba en Estados Unidos. Yo me decía: “Tal vez esto no entre en Can Can, tal vez sea mejor para un proyecto de solista”. Marcelo Echeverría estuvo en la dirección del video, trabajamos con un equipo excelente. Lo hicimos en un bosque en Cotacachi. Nosotros somos muy caninos, muy fan de los perros. El video de Elí sale este 28 de noviembre ya.