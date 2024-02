Los chicos aún escuchan The Beatles

“George, los chicos del año 2000 seguirán escuchando The Beatles”, cuenta la leyenda que le dijo alguna vez Brian Epstein, entonces mánager de la banda, al ingeniero de sonido y compositor George Martin, quien terminaría siendo pieza clave como el productor y arreglista del cuarteto de Liverpool.

Una frase profética que no estaba basada en la soberbia, sino en la fe que tenía Epstein por el grupo, al punto de que después de que fueron rechazados por los sellos más importantes de Inglaterra, él logró finalmente que firmaran en 1962 con el entonces modesto Parlophone de la discográfica EMI, donde Martin cogería a cargo a los ‘escarabajos’.

Una muestra de la longevidad de su música es el hecho de que sigue motivando a otros artistas en la creación de obras y permitiendo llevarlas al gran público. Ocurrió una vez más a inicios de este mes de febrero, cuando el audiovisual de la canción de The Beatles I’m Only Sleeping, dirigido por la artista británica Em Cooper, ganó el Grammy a mejor video musical.

Se trata de un tema que aparece en su álbum Revolver, de 1966, el cual fue relanzado en octubre de 2022 en varios formatos: vinilo independiente, disco de imágenes, CD y CD ampliado y sets de lujo de CD/vinilo con sorpresas como libro, tomas inéditas y versiones demo. Los tracks de la edición especial fueron remezclados por el productor Giles Martin (hijo de George Martin) y el ingeniero Sam Okell.

El relanzamiento avivó el interés por este disco y llevó a Cooper a crear el video. Para su realización, la directora usó pintura al óleo sobre celuloide, llegando a completar 1.300 fotogramas (es decir 1.300 obras de arte), en un trabajo que le tomó varios meses y cuyo resultado final encaja perfectamente con el carácter onírico de la música y la letra.

YA HABÍA GANADO UN GRAMMY

El diseñador y fotógrafo alemán Klaus Voormann fue el creador de la carátula de Revolver, que ganó el Grammy de 1967 a la mejor portada de álbum de artes gráficas. El diseño, elaborado con la técnica del collage, refleja muy bien la transición sonora y conceptual que estaba teniendo la banda, destacando el hecho de que sea un arte en blanco y negro, en plena época de la psicodelia multicolor.

Años después, Voormann grabó y tocó con John Lennon, George Harrison, Ringo Starr en sus carreras en solitario, y continuó haciendo portadas para ellos y otros artistas como Bee Gees, Yoko Ono y los tres álbumes The Beatles Anthology.

La directora Em Cooper (centro), juntos a los productores Sue Loughlin, Laura Thomas, Jonathan Clyde y Sophie Hilton (de izquierda a derecha). Todos con sus respectivos gramófonos dorados. GRAMMY

EL LEGADO DE REVOLVER

Si bien con Rubber Soul (1965) ya habían dado muestras de que la experimentación sería el camino a seguir por la banda, es con Revolver, lanzado menos de un año después, que llevan esa premisa a su máxima expresión. Ese disco incluyó instrumentos como tamura y tablas (propios de la India), clavicordio, vibráfono, además de un conjunto de cuerdas clásico (compuesto por violines, violas y violonchelos).

Asimismo experimentaron con muchas técnicas de grabación que contradecían las prácticas que estaban estandarizadas en ese momento. Al punto de que la tecnología llegó a ser considerada por la banda como un instrumento musical más. Jugaron con duplicación de voces, sonidos acelerados o ralentizados o grabaciones al revés (como en el solo de guitarra de I’m Only Sleeping, precisamente).

Detalle de la portada de Revolver, un collage obra de Klaus Voormann, que ganó un Grammy a 1967 a mejor tapa de disco. Klaus Voormann

Ese mismo año, The Beatles decidió dejar de hacer giras, lo que les daba campo abierto para seguir experimentando en el estudio sin la presión que representa el tratar de llevar todas esas locuras a un escenario para un concierto en vivo.

