Hablar de Mon Laferte es hacer referencia a una de las voces más importantes de la música latina. No importa el cielo bajo el cual la escuche, sea el de Viña del Mar, Ciudad de México o Quito, siempre habrá una conexión especial con sus letras y el sentimiento con el que un latino llega a ver el mundo.

Su recorrido internacional inicia en 2007, luego de empezar en la tele de su país, Chile. Ciudad de México y Veracruz fueron consolidando su carrera de la cual, siempre orgullosa, hace acotación a esas vicisitudes que hicieron que todo fuera cuesta arriba.

Nuevamente EXPRESIONES conversa con la estrella de la canción, esta vez a puertas de su nuevo disco -del cual no quiso revelar el nombre-, pero del que ya tiene su primer sencillo oficial. A mediados de agosto se filtró el tema Te juro que volveré, una cumbia rebajada que habla de la promesa que le hizo a su abuela al migrar de Chile. Este inconveniente adelantó el trabajo de promoción de estas canciones, pero Tenochtitlán es el escogido oficialmente para empezar esta promoción de temas que se hicieron desde casa.

“Podría asegurar que todas las personas hemos sido juzgadas por prejuicios, alguna vez”, dice la cantautora sobre el origen de su nueva canción, que suena a trip hop con corazón latino.

Antes de darlo a conocer, Mon Laferte, en sus continuas conversaciones en Twitter, dijo a sus fanáticos cuánta alegría le daba estar de vuelta y lanzó pistas para que cada uno plantee sus teorías.

La entrevista

¿Cómo siente la euforia de sus seguidores con estas noticias?

Me encanta tuitear cositas. Siento que hago como una maldad (risas). También ya les dije que voy a sacar una nueva canción.

También dio a conocer el concepto del disco en emojis. ¿Ya lo descubrieron?

Pues no han adivinado tanto. ¡Me encantan las teorías que hacen! Subieron un vídeo en el que, supuestamente, el nuevo trabajo es satánico. Y comparaban fotos haciendo sus ideas. Me da muchísima risa.

Nada de satánico entonces...

¡No! Tampoco religioso (risas). La verdad es que yo, para creer en un ente maligno, debería de creer en uno benévolo. Yo no soy religiosa, soy agnóstica. No es que no crea, pero prefiero mantenerme un poco al margen.

De esta nueva canción hay una frase que dice: “Bella, no llores más bajo el cielo de Tenochtitlán”. Pero este álbum, que habla de migración, del señalamiento social, ¿qué tan distinto ve el mundo luego de salir de Alimapú (Viña del Mar) con el de Tenochtitlán (México)?

El cielo se ve distinto… Sin duda. Yo dejé Viña cuando tenía 18 años y era una chiquita con ganas de comerme el mundo y muchas ganas de aprender y crecer. Te iba a decir que he cambiado mucho, pero no, siento ahora lo mismo que en ese entonces. Pero con algunos sueños cumplidos y hay algo más tranquilo.

Esos sueños a los 18 años con los de ahora, a sus cuarenta, ¿se cumplieron todos?

Realmente mi sueño cuando tenía esa edad, era comprarle una casa a mi madre. Es real. Más que ser una estrella que viajara por el mundo y ser una artista, era tener estabilidad económica. Y no tener que sufrir las penurias mes a mes, no deberle a nadie y no ser la vergüenza del barrio que no pagaba. Y ese sueño se cumplió. Se fueron creando nuevos, yo todo el tiempo estoy soñando. Se han ido cumpliendo muchísimos de esos. Tengo metas a corto, mediado y largo plazo. Así voy haciendo mis planes.

¿Sueña más despierta o más dormida?

Fíjate que las dos. Amo soñar despierta y cuando estoy planeando una gira, lo pienso, lo visualizo todo el rato. Suelo mucho también soñar dormida. Y tengo la habilidad de cambiar los sueños. Es como si dirigiera una película mientras duermo y tomo decisiones (risas).

El vídeo de esta canción es precisamente como un sueño. Expresa exactamente cómo se siente. Pero está cargado de elementos visuales a descifrar. ¿Cuál de estas es la que hace más conexión con usted?

Son un montón de metáforas sobre el juicio social, la idea de castigar a las personas, la cultura de la cancelación de redes y no necesitas ser una celebridad para que te suceda. Todas tienen alguna conexión con un historia religiosa, que tiene que ver con apedrear, con crucificar y señalar. Claro, yo me pongo en este papel que es castigada. Hace referencia en esto que me ha pasado a mí que estamos siendo juzgadas constantemente.

¿Se siente constantemente apedrada por la opinión de las personas? Como, por ejemplo, luego de su gesto de protesta al mostrar el busto en una premiación.

Es que sí y no. No es blanco o negro. Si hablamos de aquella ocasión, que para mí fue un performance, sí me sentí apedrada. Pero cuando estoy actuando de manera artística, no soy yo (Monserrate), es ese papel que representa algo para las personas. Hay días que sí me levanto y leo comentarios que me afectan. Alguna vez me han puesto que me muera, que se muera mi madre. Y sí me afectan. Otras veces, puedo también leerlos pero no me duelen. Esos días puedo entender que no son hacia mí. Es una proyección de alguien que tiene muchos miedos y que son mas relacionadas de su persona que conmigo.

¿Este nuevo álbum tiene más que ver con Monserrate que con Mon Laferte?

Es que yo creo que todos mis discos son más de Monserrate. Es algo muy loco, porque hay una delgada línea que lo separa. Yo escribo sobre cosas muy personales, pero le pongo o le quito, lo adorno. Lo que importa es la obra. No puedo hacer arte o música pensando en ser fiel a la realidad. Puede ser aburrido. Lo que me interesa es que la gente sienta algo.

Hay una escena en el clip sobre el lavatorio de pies. Para usted, ¿hacer música es justo este proceso? ¿Este servicio social?

Es algo así (risas). Hago música porque me da mucha diversión. Siento placer cuando termino una canción y digo ‘wow’ cuando sé que quedó mejor de lo que imaginé. Pero la obra no termina hasta que se comparte y el resultado está condicionado por la percepción de las personas. Sirve como servicio social. Eso hace el arte. Yo también amo o rechazo películas, canciones, pinturas.

¿Qué tan avanzado está el disco? Lo que se ha escuchado hasta ahora es muy íntimo.

Se hizo aquí, en el estudio de mi casa. En mi lugarcito. Me levantaba directo al estudio. Eso fue increíble, poder ser mamá, amamantar, hacer lo mío. Aquí se vinieron mis mejores amigos, Manu Jalil y Daniel Martínez. Estuvimos los tres haciendo las canciones en mes y medio. La premisa era hacerlo con lo que teníamos acá, los sintetizadores, nuestros instrumentos.

El año pasado fue su última visita a Ecuador. ¿Cuándo cree que empiece el tour?

Espero que el próximo año. Y espero ir a Ecuador, me gusta mucho. Las personas más amables que he conocido son de allí. Dani (Daniela Suárez, su mánager) es una de ellas. Definitivamente.