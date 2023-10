Ya no puede seguir guardando más el secreto. Este fin de semana casi se le afloja la lengua, el canto y hasta la coreografía a Belinda al estar en contacto con sus fans.

Es que entre tanto aplauso que recibió durante una presentación en el Cactus Festival, la cantante mexicana dio detalles de su nuevo sencillo. Y por poquito hasta lo canta. “Ya va a salir. Está de poca madre. Ya no voy a decir más, porque luego se me va a salir cantar un pedacito”, dijo segura. Pero los seguidores la seguían animando y dudó en hacerlo. “No, no, no. Mejor lo dejamos. Así es más sorpresa. Solo les quiero decir que ya está listo”.

Segundos antes dijo que ya tiene el sencillo listo, y ya depues esto 😵‍💫🤩 @belindapop pic.twitter.com/pJniR6WXGy — Enrique💎 B5… (@EnriiquePOP) October 1, 2023

Este vídeo se viralizó en Twitter y tiene emocionados a sus fans que esperan su disco nuevo luego diez años sin trabajo inédito.Cabe recordar que este tema viene de la mano de una nueva disquera. A finales de agosto Belinda firmó contrato con Warner Music.

La moda también resalta en esta ocasión puesto que ella lució un traje de Aniye Records de la colección otoño-invierno 2023.