Llane: “Cada vez está mejor esta (su) historia”

Llane nos recibe con una enorme sonrisa al encender su pantalla. Está en su casa de Medellín, donde se encuentra de visita por algunos asuntos personales y laborales. Esto le permite reconectarse con su barrio, con sus amigos, su familia y su gente. Habitualmente está en Miami, en un departamento de altas y pulcras paredes blancas. Así se ve en la cámara, cuando suele compartir fotos en su Instagram. Ahora, en el recuadro de la conversación virtual, sobresale un mueble de piel color ladrillo.

El estilo del artista de 33 años se complementa a la perfección con su chaqueta de cuero negra y cabello engominado. Es como un dandy de antaño con el flow actual de ‘Medallo’, lo que se siente en su acento. “Estoy bien, papá, gracias”, comenta al iniciar esta conversación.

La razón de esta entrevista es el lanzamiento de su sencillo Casi, el segundo estreno de su nueva etapa, que ya está en YouTube y las demás plataformas digitales. Pero el punto de partida es el fútbol callejero, una afición que ha compartido en sus redes sociales y que ahora congrega mucha cultura urbana. “Ganó el equipo por el que no estábamos apostando. Dolió en el bolsillo, un poquito”, dice riendo.

Luego se apresura a explicar esta particular forma de juego que se ha causado furor en redes sociales. “Se llama Futto, es un torneo callejero que se juega en canchas sintéticas y que ahora se transmite en Twitch. Lo empezó mi mejor amigo hace tres años. Se hace en el barrio Antioquia, una zona tradicional, y se ha vuelto un lugar increíble para los jóvenes, el deporte y la música. Son canchitas con cámaras. Ha lanzado a estrellas del deporte barrial”, explica.

Pero lo que dice a continuación es lo que más le emociona: “Junto a la cancha, se hace la pelea de gallos de freestyle rap. Es espectacular para la gente que se reúne luego del trabajo, es un desahogo. Y todos pueden ser estrellas ahí. Se fusiona el fútbol con la música, algo increíble. Soy amante de la cultura y esto me apasiona”.

A Llane también le hace ilusión que un medio de Guayaquil esté conversando con él. “Guayaquil es de las ciudades que me traen los más grandes y buenos recuerdos. Somos hermanos y qué chimba y qué bueno que estemos cerquita y a seguir adelante”, reflexiona un poco al señalar que estas actividades erradican la violencia y se pueden emular.

Su nueva música

La carrera de solista de Llane nació en octubre de 2019, luego de ser, durante doce años, vocalista del grupo Piso21. Desde entonces ha probado con muchos géneros, más allá del reguetón y lo urbano que los caracterizaban.

Balada, bolero, pop y R&B. Con sus nuevos temas Obvio y Casi retoma el sonido popero de los 90, con algo de sintetizadores y guitarras eléctricas. Las sonoridades retro forman parte de esta evolución y búsqueda constante de géneros. Parece no quedarse quieto. “Siento que la música de hoy en día nos permite hacer lo que más nos gusta, pero todo bajo un concepto. Quiero plasmar tanto en la música como en lo visual los elementos con los que crecí. Estoy disfrutando esta parte de creación”.

Estas canciones son parte del primer álbum conceptual que tiene listo el artista y que dará a conocer sencillo a sencillo. “Todo está conectado. Obvio es la primera parte del amor. Casi es cuando las cosas ya no están tan bien. En Fino (2022) todo fue una exploración, pero ahora todo tiene una línea desde el inicio. También tengo más claridad desde mi persona, como artista”.

Del disco asegura que habrá canciones que estarán muy ligadas y contarán una sola historia, y las otras serán situaciones paralelas. “Estoy terminando de escoger las canciones que finalmente entrarán en el disco. Pero en cuanto a videos, casi que podrán ver una película”.

Interpretar es la clave

La actuación es otro arte que está reforzando. No solo para sus videos, en los que cada vez demuestra mayor histrionismo, sino también para proyectos independientes en los que ha participado.

Llane, más que un cantante, se considera un intérprete y admite que en esta nueva etapa está encarnando un personaje y que la parte actoral es fundamental. “Me gustan muchos los artistas que cuentan una historia. Me encanta el cine y quiero proponer cosas desde ahí”.

Ya fue parte de la serie Cómo sobrevivir soltero de Prime Video. Estuvo en la tercera temporada, dando vida a un personaje recurrente. “Cada vez estoy buscando más proyectos”.

Como se ve, suena

La moda es otro de los elementos destacados en la parte visual, siendo un aspecto al que el artista le pone especial énfasis.

“La moda es muy importante para mí, porque es una gran forma de expresión. Define tu identidad y estoy muy claro en eso. Soy muy crítico y también estoy muy claro en lo que me gusta”.

Admite que la ropa le importa tanto que nunca duerme desnudo y que la pijama es indispensable para él. “Soy muy tradicional y quiero una pijama que me haga sentir cómodo, pero rockerito. También tengo muy claro qué cortes me quedan bien”.

Entre tantas pruebas de géneros, fue necesario conocer cómo se siente su corazón artístico en esta etapa. “Me siento más rockero que urbano en este momento. Yo amo el pop de Michael (Jackson) y el rock de Elvis (Presley). Amo bailar con mi guitarra y dejarme fluir. La música popular colombiana fue muy importante en mis inicios”. Llane solo quiere hacer lo que su corazón le señala.

El tercer sencillo está por salir, pero prefiere no decir el nombre, solo revela que será para beber. “Es para soltar la tusa”, confirma. Así que la trilogía de esta historia del nacimiento y muerte de una relación pronto va a concluir.

Antes de colgar la llamada, y ya con la confianza de saber que Llane duerme con una pijama bien pensada, hay algo de su tema Obvio que llama la atención. Allí canta que está tan unido a su pareja, que hasta ha usado su cepillo de dientes. ¿Pero esto es solo para la canción? Pues no. “Obvio que lo he usado. A mí no me da asco. Es algo que pasa”, cuenta riendo.

Las canciones no paran y el colombiano deja una frase a modo de promesa: “Cada vez está mejor esta historia”.