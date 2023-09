Yilda Banchón: ¿Por qué tiene roto su corazón?

Por primera vez Yilda Banchón le presenta a su público una canción que habla tan abiertamente de sus sentimientos. Esta relación que no fue la ha hecho llorar, y en sus redes sociales lo ha compartido sin disimulo. La cantante se siente cada vez más conectada con sus historias y la pena la deja de lado a la hora de expresarse.

“Es algo que aún duele”, confirma a EXPRESIONES en esta entrevista desde su habitación en el hotel Trip by Whydham de Guayaquil. Este fue el lugar elegido para la producción de fotos que acompaña a esta nota. Que, a diferencia de la canción, muestra su lado más empoderado y fuerte.

Yilda Banchón G7pro (IG: @g7proec)

Yilda ha dejado de ser la niña que Ecuador vio en Pequeños Brillantes y eso queda expuesto en sus letras e intenciones como artista.

El tema lo grabó y escribió en Medellín junto a Andrés Alzate y Simón Vauri, el equipo en su actual etapa musical. Ahora navega entre varios géneros y muestra la versatilidad de su voz al adaptarse al pop, el reguetón, la bachata e incluso el bolero.

¿Qué nos faltó? es el nombre de la canción que lanzó esta semana y con la que ha decidido salirse de la estrategia de promoción habitual y a última hora cambiar muchos detalles, y así hacerla más real y personal.

Queremos saber la verdad, ¿quién inspira esta canción?

Este… Fue inspirada en algo que me pasó y también la vinculé con la historia de una amiga, que fue más ‘heavy’. Puedo decirte que es la primera canción con la que conecto ciento por ciento.

Es un himno para los ‘casi algo’…

Totalmente. Engloba lo que uno siente en esos momentos cuando una relación no crece.

¿Cómo conecta esta historia con usted?

Éramos dos personas que vivíamos algo lindo, que no era oculto pero sí complicado para que se lleve a cabo.

¿Cómo fue el proceso de escritura?

Lo hice en Colombia con mi equipo. Ellos tienen los número 1 dentro del género regional y popular de su país, así que tienen facilidad para los temas de despecho.

Es la primera vez que canta algo tan personal…

La verdad sí. Pero solo lloré cuando la canción ya estaba lista. Ahí la pude sentir más mía, antes estaba enfocada en que quede perfecta, todo muy profesional. La estructura y la música era lo que me importaba. Te cuento que cambié la portada e hice un vídeo nuevo cuando ya habíamos hecho todo lo que hacemos para un lanzamiento.

¿Por qué?

Teníamos el ensayo y el vídeo musical bonito, pero cuando la escuché lista, me di cuenta de que ese asunto aún estaba muy presente para mí y lloré. Como me seguía afectando, el sentimiento era más fuerte y me grabé cantando y llorando desde mi cuarto. Y ese es el primer vídeo que lanzo para este tema, solo le puse la letra. Lo edité yo. El otro ya está grabado y saldrá semanas después. Quería conectar con mis emociones.

¿Qué le ha dicho la persona involucrada en la canción?

¡Uy! Nada, nada. Nadie sabe… La portada también es mía. Yo tomé la foto y la edité. Me encanta el diseño gráfico y practiqué un poco. Estoy muy cómoda con este resultado, la gente está conectando muchísimo pese a la sencillez.

¿Cómo cree que será el momento en que la presente en vivo?

¡No lo sé! Espero para ese entonces haberla escuchado mucho y que se me haya pasado el sentimiento. Probablemente llore. Lo malo es que si lo hago, ya no puedo cantar, no puedo.

De viaje por Corea

Este año, la carrera de Yilda se ha comenzado a internacionalizar. Aunque en su día a día tiene muchas actividades como la universidad y los ensayos, también ha podido viajar.

Admite que aunque la carrera de Leyes que sigue en línea le gusta, no es lo suyo y ya quiere pronto terminarla. La vida de artista es su pasión y lo ratifica cuando las marcas comienzan a confiar en su trabajo.

Así es como la marca de tecnología Samsung la invitó a ser la imagen de su nuevo celular y ella publicó un sencillo llamado Mi lado flip, que tiene todos los elementos pop que le gustan como artista. Coreografía, luces y moda son parte del clip que está en YouTube y que se inspira en su vida como influenciadora de redes sociales. La letra de la canción también es de su autoría y la escribió en una noche.

Para estrenarla fue invitada a Corea para ser parte del evento global, en el que conoció Seúl y se rodeó de los artistas invitados como Anitta (Brasil) y Suga (Corea del Sur ).

Ella dijo

“Estoy en la búsqueda del género en el que me siento más identificada. Me gusta lo que hago, pero quiero llegar a hacer un gran click”.

“Tengo pop urbano, baladas, boleros, bachata, popular, reguetón y ranchera. ¡Uy! Esta última saldrá después. La escribí yo y es muy triste. Les va a gustar”.

“He ido a México a hacer varios castings. Tengo que volver porque este año que fui caducó mi visa de trabajo, pero ya la renové. Estuve allí en junio y me quedé con Mar Rendón, luego de que me sellaran mal mi pasaporte y tuviera problemas. Fue un lío pero está todo muy bien”.

