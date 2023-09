Christopher von Uckermann: Un problema de salud compromete su voz

Coreografías vemos, estado de salud no sabemos. Aunque Christopher von Uckermann derrocha energía en los conciertos que está dando RBD por Estados Unidos, tras el escenario sigue las sugerencias médicas para cuidarse de un problema que lo aqueja.

Esta semana reveló que está lidiando con una enfermedad que necesita suma atención para evitar consecuencias mayores. “He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido por reuniones y por estar trabajando en el tour, pues se puso un poco rudo, se me inflamó un poco y se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque toda la garganta la tengo inflamada”, cuenta el intérprete en un video en vivo vía Instagram.

El cantante se encuentra de gira con el Soy rebelde tour, que tiene 54 fechas pautadas en cuatro países. Por eso, Christopher confirma que se encuentra bajo observación médica y que medita mucho para recargar energías. “Ya estoy tomando cosas para la tiroides, ha sido medio rudo. A los que les han pasado cosas con esto saben que es muy fuerte. Esta es la verdadera historia de los artistas. No todo lo que brilla es oro, pero un tour es duro”, menciona.

Además Christopher pide disculpas por si lo ven retirarse o sentarse en algún momento en el escenario. También ha compartido una foto backstage en el que usa hielo para desinflamar esa zona.

Las personas que padecen esta enfermedad pueden presentar síntomas como hinchazón en la cara, letargo, aumento de peso, frío, disminución de la frecuencia cardíaca, estreñimiento, depresión y debilitamiento del cabello.

