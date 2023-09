Juan Fernando Velasco: Así es su amigo el dolor

Juan Fernando Velasco siempre lleva su guitarra como extensión de su cuerpo. Con ella revela que se siente más cómodo, tanto en las alegrías como en las tristezas. A la hora de hacer fotos, promociones y videoclips, ella le brinda valentía. Mientras que en las penas, prefiere llorar notas musicales y no lágrimas. Por eso, varias de sus canciones más populares están cargadas de sentimiento.

Este año celebra 25 años de carrera y por eso está decidido a lanzar mucha música inédita, siendo Mi amigo el dolor la primera de esta etapa.

El tema llega luego de la presentación del álbum POPular, que retoma sus éxitos, pero en versión regional con varios artistas del género, tanto de Colombia como de México.

El video y la canción están disponibles en plataformas desde finales de agosto, los cuales fueron presentados en un showcase en una radio quiteña, con la que pudo volver a conectar con sus fans locales, a quienes no quiere descuidar. La gira a nivel nacional e internacional está por empezar, luego de unos shows contemplados este septiembre en Colombia.

¿Cómo se encuentra Juan Fernando en este momento?

Muy contento por el recibimiento de la gente. Las personas que estuvieron en este show son mis fans y lo demostraron porque, para acceder, debían ganárselas con preguntas. Además, estaba planeado para cinco canciones y se extendió por una hora. Estaba yo solo con mi guitarra, era algo muy íntimo, pero podría haber cantado cualquier tema de mi repertorio y ellos la sabrían. Fue lindísima la gente.

Esta fue la oportunidad perfecta para saber cómo recibe el público su nueva canción...

Fue la primera vez que la canté y me sorprendió que las personas ya se sabían el coro. Es desestructurado para mí haberla cantado solo con guitarra y esto también me mostró que debo armar un arreglo especial. La gente la disfrutó mucho y comienza a ser muy querida.

El título hace pensar que es una balada desgarradora, pero va por el camino contrario. Es bastante rítmica. ¿Cómo nace esta canción?

Estoy trabajando desde enero en un nuevo álbum. La compuse con Wilfran Castillo y compusimos unas siete canciones. Al comienzo, uno no sabe hacia dónde va a ir un tema. Tocada en guitarra se iba planeando como más melancólica. Al inicio es muy de amor, pero en el coro, se nos ocurrió darle a esta historia otro rumbo. Saber que el dolor nos permitió escapar de estas cosas buenas. Finaliza con una reflexión de que el problema estaba en el protagonista del tema. Que la nube gris que estaba encima lo sabotea.

¿Cuál es la referencia sonora para este tema que es más caribeño?

Siempre defiendo que una canción propone el arreglo. Buscamos alternativas en el estudio e hice cinco demos distintos. El arreglo lo hice con Yadam González, productor cubano, y terminó sonando con un toque más saltarín y alegre. Yo soy andino y no se me da tan fácilmente la felicidad rítmica (risas). Sí tiene un toque de reggae. Es un resultado distinto a una balada y es lo que siempre busco, renovarme.

Claro, por eso su disco pasado era de regional mexicano…

Siempre lo repito. Me he esforzado por reinventarme. Desde mi primer disco (Para que no me olvides) fue muy diferente a lo que estaba haciendo con Tercer Mundo. Luego llegó Dicen, que fue una cumbia. Hice pasillos, también Frente a frente en colaboración con Gerardo, que tiene hip-hop.

¿Y se animaría a rapear?

Sí me gustaría, pero en la música tú puedes hacerlo desde la honestidad. Si a mí me saliera rapear de forma natural y artística, me animaría, pero lo mío es cantar. Tal vez podría hacerlo, pero no es donde yo podría sentirme muy cómodo.

El video lo grabó en Miami y, además, la modelo es su esposa...

Lo hicimos en Miami. No queríamos complicarnos con esta grabación. Tiene la particularidad de que la modelo es mi esposa, Denisse Íñiguez. Ella es modelo profesional y ha salido en varios videoclips con J Balvin, Bad Bunny, Feid, Anuel AA y Maluma. Ha trabajado con los más top. Y ella misma me dijo que quería aparecer. Yo estaba lleno de nerviosismo. No es algo que me haga sentir muy cómodo y a ella se le da muy fácil actuar y posar. La Deni se preocupó de todo, incluso me decía: ‘alza la papada, mete la panza, estás chueco’. Lo hizo más relajado para mí y me ayudó mucho y salió perfecta en todo momento. Yo siempre debo tener un instrumento para no parecer sobreactuado.

¿La gira va a empezar pronto?

Sí, en pocas semanas vamos a anunciar el nombre del próximo tour. Visitaremos Colombia y Estados Unidos. Ecuador tendrá una parte muy extensa por estos 25 años como solista.

Tiene su propio helado

Sergio Nalvarte, más conocido como Sergio, El heladero, compartió un nuevo video - y sabor de helado- inspirado en la sonoridad de Juan Fernando Velasco. Es así, como el cantautor local ya no solamente puede ser escuchado, sino también probado en las diferentes heladerías del creador más popular de TikTok.

Cuándo se pone triste, ¿come un litro de helado como en las películas de romance?

¡No! Cuando estoy triste ni como. Me refugio en la música y por eso he compuesto canciones muy tristes. Agarro el piano o la guitarra. Otras personas escuchan música, yo prefiero escribirla, hacer canciones.

¿Qué tal quedó el helado?

¡Delicioso! Conocí a Sergio y su propuesta se me hace maravillosa. Yo soy muy malo en redes y él hizo ese video en 45 minutos. Lo grabamos en su heladería y mientras se congelaba, editaba el clip. Fue increíble ver a su pequeño equipo hecho casi todo con su celular y su facilidad para preparar algo tan rico.

Pero estaba inspirado en usted… ¿acertó Sergio con los sabores?

No sé cómo llegó a la conclusión de que me gustan las pecanas, pero le atinó. Se lo puede pedir como el helado de Juan Fernando Velasco. Él sintió que este sabor iba con mi estilo. Está en todos los locales.