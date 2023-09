En Twitter (o bueno, X) Luis Fonsi muestra una foto, casi a modo de protesta, en la que carga un letrero en el que se lee: “Pasa la página”. ¿A qué se refiere? ¿Qué mensaje quiere dar? Esa fue la primera incógnita que surgió entre sus fanáticos cuando lo vieron con este cartel por las calles de Madrid.

“A buen entendedor, pocas palabras bastan…”, es la frase con la que subtitula esta imagen que rápidamente se viralizó y tiene más de tres mil ‘likes’.

Esta incógnita se fue despejando con los días, ya que solo se trata del título de su nueva canción, aunque más de uno sacó conjeturas de momentos de su vida privada, amorosa o profesional. Cualquier asunto del pasado podía ser vinculado, pero ya con la canción y vídeo en línea esto se disipó.

Pasa la página (Panamá) es el segundo tema de la nueva etapa del cantautor puertorriqueño, quien está trabajando en un álbum completamente conceptual con el que repasa, directa o indirectamente, las ciudades que han marcado su carrera.

Son 25 años los que cumple este 2023 en el mundo de la música. Es ‘el viaje’ de su vida, al que sonoriza con este conjunto de canciones que publicará el año entrante.

EXPRESIONES conversó con el artista de forma exclusiva desde su casa en San Juan, Puerto Rico. Junto a su ventana puede ver la ciudad que lo vio nacer y desde allí se conecta con su público en Ecuador, que también forma parte importante de este proceso.

La entrevista

Buenos Aires es el penúltimo tema que lanzó y lo estrenó en Ecuador, el pasado mes de mayo. ¿Cómo ha sido la acogida de las nuevas canciones desde ese último concierto en el país?

Me siento muy feliz de poder hablar con mi gente de Ecuador. Yo estoy muy bien, ahora desde mi isla. Estrenamos Buenos Aires en Riobamba. Estoy contento con este nuevo lanzamiento de Pasa la página (Panamá), porque la recepción del público ha sido muy buena.

Fue difícil encontrar la referencia a la capital argentina en su canción anterior. Luego se capta este sonido de cumbia villera. En Panamá, ¿dónde está la referencia?

Mira, el nuevo disco saldrá el año que viene. Es la primera vez que hago un disco con un concepto muy marcado. Anteriormente, en casi todos mis discos fuimos escribiendo temas sobre la marcha y deliberábamos cuáles iban quedando. En este caso desde el comienzo el álbum tiene título y se llama El viaje. Tiene propósito y razón. Es una celebración de 25 años de carrera, mirar hacia atrás y reflexionar. Cada canción es el nombre de una ciudad, pero no es un homenaje a ella, sino que la historia de este tema pasa por ahí. A veces, será obvio, pero en otras es sutil. Buenos Aires tenía un poquito de cumbia, pero en Pasa la página (Panamá) solo hay un guiño en la letra.

¿Todas las canciones fueron escritas bajo este concepto?

Totalmente. Hay una que se llama La romana, es una historia de amor pero en bachata. Me gusta darle sello a este trabajo, ya que el formato del disco se va perdiendo.

Para su ingreso a la universidad se ganó una beca. ¿Qué tan bueno era con geografía, ahora que está repasando tantos lugares?

Para la geografía… pues… bien (risas). La verdad es que la beca me la dieron por música. No me la dieron ni por literatura ni matemáticas. A mí me encanta viajar y abrir un mapa y estudiar las banderas. También me encanta saber y reconocer los acentos de cada país. Cada vez que escucho alguno, trato de identificar si es más del norte o del sur.

Entonces, como le gusta viajar tanto, siempre lleva el corazón en la maleta…

¡Sí! (risas). Anda conmigo por todos lados, aunque ahora que soy padre de dos hijos mi corazón se queda con ellos cada vez que me voy de casa.

El videoclip de Pasa la página (Panamá) tiene varios escenarios muy bien creados. ¿Estos se sumarán a su próxima gira?

Lo hablamos con el director y hay momentos en el video que son muy representativos. Ese escenario circular con micrófonos me gusta mucho. Hay cositas que podemos usar para el show en vivo y la próxima gira. Quizá para alguna presentación en algún evento importante. Queremos seguir trabajando con este concepto.

Luis Fonsi tiene 45 años. Universal Music Ecuador

¿Cómo fue la grabación del videoclip? ¿Fueron varios días?

¡Fue solo un día! Uno largo, pero trabajamos mucho. Carlos Pérez es el director, con quien he hecho los videos más importantes de mi carrera. Al tener esa confianza con el creativo, uno se relaja un poco. Siempre me involucro en el proceso, algo que es difícil con otros directores porque ya llegan con su propuesta y es difícil cambiarla. Desde el primer día nos sentamos a hablar de ideas y referencias.

Al ver el video, como prensa, es difícil no sentirse algo señalado por Luis Fonsi. Me deja pensando en que quizá nos hemos pasado de la raya con su vida privada. ¿Es su forma de darnos nuestro ‘estate quieto’?

(Risas) No, no. Tampoco es un ataque. El tema es un desahogo para mucha gente. Y hay prensa y hay prensa. Jamás lo resumo todo como un solo título. Siempre existe prensa muy positiva, sin ustedes yo no estaría aquí. Pero siempre hay un porcentaje de medios que han sido duros conmigo sin razón. No es una queja, es un desahogo divertido.

Entonces, como medios debemos pasar página…

Exacto.

En plataformas hay muchos fans que opinan reiteradamente que extrañan al viejo Fonsi. ¿Cree que no se dejan conquistar con su evolución?

A mí me encanta que digan esto. Cuando me piden baladas, siempre digo que yo soy balada. He lanzado baladas siempre. En el disco anterior, el 50 % es de ese género. Y en El viaje también será así. El próximo single es una (balada). Ese Fonsi no se ha ido y no se irá nunca. Me gusta que mi público, en este mundo donde se escucha más música rítmica, quiera escuchar música romántica.

Para entrenar, ¿lo hace con música rítmica o baladas?

Depende de mi estado de ánimo. Pero cuando salgo a trotar…

Pone No me doy por vencido.

¡No! (risas), con esa no me inspiro. Escucharme a mí mismo no es algo que disfrute. Pero sí te cuento que escucho música romántica cuando estoy trotando. Lo juro. Me gusta poner discos completos porque así me concentro y me dejo llevar por todo lo que tiene que decir.

Ciudades y recuerdos

San Juan: Lo estoy mirando por la ventana. Es el lugar donde todo comenzó y del que siento más agradecimiento.

Miami: Es donde resido y donde nacieron mis hijos. Es un excelente punto medio donde se reencuentran Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Buenos Aires: Pienso en todas esas presentaciones en el Luna Park, lo rico que se come y el sabroso vino de Mendoza. Soy fanático del tango y estudié a Gardel cuando estuve en Broadway.

Guayaquil/Quito: Ecuador es un país súper musical y cada vez que aterrizo recibo un abrazo muy cálido de la gente, pero sientes que nunca te fuiste. Ojalá que nunca me suelten.

