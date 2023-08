El músico bogotano Juan Pablo Vega se conectó con EXPRESIONES para hablar sobre su último disco Despídeme de todos. Una de las canciones más triste que ha escrito le da el título a este trabajo musical y es una etapa a la cual no quisiera volver, confiesa. Con este tercer álbum de estudio, el cantautor celebra 10 años de trayectoria. El disco incluye la colaboración de varios amigos en los once tracks.

Para el artista, este trabajo representa “una añoranza continua del pasado, disfrazada de manera moderna y fresca. Es una mirada hacia atrás que no es anticuada, reinventando el pasado y trayéndolo al presente con una frescura especial, permitiendo a quienes escuchan mi música conectarse con sus emociones, sentimientos y sensibilidad”.

La entrevista

En redes sociales tiene una pregunta habitual con sus fans y es: ‘¿Con qué canción del álbum se sienten identificados ese día?’. Pero, ¿cuál es la suya?

Siempre va variando. Te diría que ahora es Despídeme de todos. La misma canción que le da nombre al disco.

Esta es la que le da el concepto a este reciente trabajo. ¿Por qué la escogió para compactar este proyecto?

La escojo porque es una zona en la que no había explorado mucho, esta parte de la tristeza. Es una onda más new wave y post punk en cuanto a sonido. Me di la libertad de experimentar y cuando la mostré a mi equipo de trabajo le pareció bastante extraña. Cuando la escribí, estaba realmente triste y es la primera vez que publico algo estando en ese estado. Por lo general, no es un sentimiento al que recurro. El corazón roto a mí pocas veces me funciona.

¿Pero estaba triste o hastiado?

Las dos. Estaba medio entusado, despechado. Y también un poquito hastiado de cuál era mi lugar sobre este vórtice de contenido y a dónde estaba llegando mi música. Y luego de dos años de una pandemia, no le encontraba sentido a mantener una relación virtual con la gente, cuando lo que realmente me interesa es mantener el contacto con la gente.

Esta es su explicación personal. Pero parece un himno para alguien que planea renunciar…

Sí, exacto. Es para irse y escaparse. Es una canción de fuga y de empezar una nueva vida.

En lo sonoro, Despídete de mí es bastante alegre. ¿Qué discos repasó para alimentar este álbum en cuanto a lo musical?

En ese momento de mi vida estaba escuchando una banda llamada Depresión sonora. Son de España y hace post punk. También rock en español de los 80. La inclusión de saxofón a principios de los 90 también es algo que rescaté de ese momento.

Haciendo teorías con las canciones del álbum, ¿no le parece que Tenemos que hablar es el tema previo a Nada personal (2013)?

Es una excelente lectura, pero no está hecho a conciencia así. Tenemos que hablar es también otra de las tristes del disco y cada vez que me preguntan la historia de esta canción no hay nada que pueda contar. Porque simplemente hice una con la necesidad de hacer algo que le gustara a mi mamá. Para el fraseo de los tres primeros versos, tomé como referencia a la canción Alone again, de Gilbert O’Sullivan. Es una de sus favoritas. Tiene un estilo setentero y tiene mucho de conversación, como lo que hacía Pimpinela. Mi mamá siempre ha sido una figura importante para mi carrera y se la hice para ella.

Tiene como invitadas a Ximena Sariñana y a Irepelusa. ¿Con ellas aplicó este estilo de conversación musical?

Sí, un poco. Hicimos boleros también.

El disco lo grabó en El Desierto, este estudio rodeado de naturaleza. ¿Cómo influyó este espacio en la creación del álbum?

Es un lugar hermosísimo. Que queda a 50 minutos de Ciudad de México, en medio de un bosque que se llama El Desierto de los Leones. Llevo trabajando seis años allí. Logro disipar la velocidad de la ciudad y, emocionalmente, estás con la música por delante. Es intenso. En esta casa estás con tu equipo 24 horas y esto genera una conexión preciosa. Es pesado cuando te vas, porque te acostumbras a la gente.

En vivo es mejor

Su actual tema promocional se llama Tampoco, tampoco. Al igual que en sus últimos videoclips, se grabó en formato de sesión en vivo. El objetivo es resaltar el poder de la música en vivo, llevándola a escenarios poco convencionales, como una peluquería típica bogotana, en este caso.

Juan Pablo, junto con la venezolana Irepelusa, brinda una versión especial de la canción de estudio, creando un ambiente íntimo que invita a disfrutar y cantar la canción una y otra vez. Cuenta con la participación de la banda de Juan Pablo y un ensamble de voces.

Nominado en los premios Rolling Stones

El 26 de octubre en Miami, se llevará a cabo el premio de la revista Rolling Stones y Juan Pablo Vega está nominado en dos categorías. Estas son Mejor videoclip y Productor de año.

Como es de esperarse, esto ha llenado de alegría al intérprete. “Cuando te nominan a algo es chévere ir y aceptar los halagos de los diferentes medios. Valido mucho cómo un medio tan importante nos reconozca y es un honor. En cuanto al video, este recae directamente en la directora Estefanía Piñeres, con quien hicimos una gran apuesta en volver a tocar en vivo en los clips. Como productor me da aún más placer, porque estoy en medio de muchos compañeros que respeto”.

Adelanta que está trabajando en la producción del nuevo disco de Ximena Sariñana y en el de Irepelusa, también con Santiago Cruz. Con Morat se ha sentado a escribir varias canciones nuevas.

