Hace una semana se publicó en YouTube el videoclip de la canción Amnesia. Sus imágenes muestran un Ecuador famélico, cansado y sumido en su dolor. Alrededor los ciudadanos lo velan, pero cargan consigo sus propios problemas. Narcotráfico, corrupción, desempleo, inflación, inseguridad quedan retratados. Aunque esta es una imagen casi renacentista, es también muy real. Inspirada en la actual situación del país, la canción va señalando barra tras barra (verso de rap) lo que ocurre en la realidad sociopolítica.

Sus intérpretes son Guanaco y Disfraz del grupo Mugre Sur. Los artistas de hip-hop ecuatoriano se unieron en esta canción que está más en vigencia que nunca, a pocas horas de empezar la contienda electoral por las elecciones anticipadas.

EXPRESIONES conversó con Guanaco, su autor, quien presenta el tema como primer corte de su disco Flor y puñal, que saldrá completo en los próximos meses. Así fue la conversación.

Amnesia está cargada de toda la situación que vive el país. ¿Esta inspirada en el fastidio?

Totalmente. Surge de la crisis, de la pena, del dolor. Veníamos de algunos estados de excepción, paros, protestas. A nosotros, como músicos, se nos van cayendo los eventos y nuestros planes se desbaratan, pero luego se activan y así vamos. Es un cúmulo de ira que se hizo canción. Alzo la voz por esta situación política y social. En los comentarios de los videoclips las personas se han sentido identificadas. Tenemos más de 56 mil visitas.

Esta canción es una forma elegante de maldecir lo que pasa en Ecuador. Si fuera una mala palabra, ¿cuál sería?

Ratas hijas de puta. Algo así.

El circuito artístico se ha visto también muy golpeado por toda esta situación, porque muchas veces se restringen sus actividades. ¿Considera que viven un ciclo sin fin?

Después de pandemia ha sido muy difícil para todos y para los artistas más. Hemos intentando constantemente hacer cosas, pero no sé ni cómo estamos aquí. Nos empieza a ir bien, haces proyectos y sucede algo que cambia todo. Casi que ocurre cada dos meses. Ya se pierde la cuenta de todo esto. Por ejemplo, la semana pasada se suspendieron todos los actos de entretenimiento y cultura. La realidad es que también es dinero perdiéndose por parte de muchos sectores, como el turístico.

¿Cómo nació la invitación a Disfraz de Mugre Sur para participar?

Cuando empecé a hacer el álbum Flor y puñal quería hacer un tema con Disfraz, que es el vocalista de Mugre Sur. Son una banda a la que admiro, por su visión y forma de usar el lenguaje. Amnesia no iba a formar parte, pero sacamos una de las canciones seleccionadas y llevamos Amnesia al estudio, porque nos parecía más oportuna. Tiene mucha más coyuntura. Lo decidimos a raíz de la muerte cruzada. Wilmer Pozo, el director del video, también tuvo una visión muy oportuna para el audiovisual, que puede tener varias lecturas. Es un aporte muy potente.

Pero si Amnesia hubiera salido 10 años atrás tendría la misma actualidad…

¡Claramente! Este tema lo hice con esta visión de que la generación centennial pueda ver lo que ha pasado antes. Hablo de la deuda externa, del feriado bancario, la dolarización, la minería ilegal. Es una canción que espero que en la videoteca nacional quede como un documento importante. Pero desde el arte, no con el desgaste de los medios y las redes sociales. Es un dibujo de la realidad social.

¿La amnesia de la que se habla en la canción es por parte del pueblo o por los gobernantes?

Habla directamente de cómo nosotros como pueblo olvidamos lo que nos han hecho.

¿Le gustaría que esta canción sea llevada como estandarte por la gente?

No creo que sea la intención, porque toda obra es solo un soliloquio de la desesperación de un artista, que ve cómo se le cae todo en la cara. Pero quizá para alguien ya es así. Desde que lo subimos en las plataformas ya no nos pertenece, aunque mucha gente ha agradecido por hacer esto y plasmar lo que están sintiendo.

La portada es una bomba molotov. ¿Cree que es así de incendiaria?

Sí, es una bomba, pero yo no iría nunca a lanzar una molotov a la casa de Gobierno, pero el intento es lanzarles una canción. Es una molotov desde el arte.

¿Qué más nos adelanta de Flor y puñal?

En el próximo tema estará invitado Álvaro Bermeo de Guardarraya. Vamos a ir sacando cuatro sencillos antes del álbum. A mí me gusta crear álbumes y este recorrido tiene dos partes: una más oscura y otra más positiva. Ya estamos grabando también el nuevo videoclip.

Blasfemia (2016) ya es un disco insignia de la música nacional. ¿Quiere superar el éxito que tuvo con este trabajo?

No les hago competir y no les mido con la misma vara. Blasfemia es irrepetible y es un momento de mi vida al que incluso no quisiera volver, pues fue muy oscuro. Flor y puñal representa mi dualidad. Están la belleza, el amor y la armonía, y del otro lado están la violencia, el peligro y el miedo. Tiene incluso una parte más fiestera. Es ecléctico y probamos muchos beats, ritmos caribeños y subgéneros del rap.