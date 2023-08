Siddhartha llega a Ecuador con un tour que repasa su historia

Siddhartha es ya un nombre importante en el pop rock alternativo de América Latina y su discografía es prueba de ellos. Luego de seis álbumes de estudio, está listo para seguir experimentando y probando nuevos formatos musicales que le permitan expresar todo lo que lleva dentro. En esta entrevista, el músico tapatío se mostró entusiasmado por los conciertos que lo harán visitar Guayaquil y Quito, el próximo mes de septiembre.

Además, comenta todos los detalles de su nueva canción llamada Acapulco, con la que abre su nueva etapa musical.

Acapulco es su nuevo tema y lo describió como ‘su nuevo viaje’. ¿Cómo va a sonar la nueva etapa de Siddhartha?

No sé describirlo todavía, porque cada canción próxima tiene ambientes diferentes, pero que luego todo se conceptualiza. Va a ser el primer EP que haga. Como no había planes de hacer un disco en los meses pasados, tuve un tiempo de descanso en el tour y tuve tiempo describir las canciones. Tenemos 5 temas y vamos a darle su respectivo momento. Suenan a este presente y cada uno tiene naturalezas distintas. Empezamos con Acapulco porque es una de las canciones que más recorrido tenía, porque la empezamos el año pasado en Argentina.

¿Ya tiene las canciones decididas para su próximo EP?

Sí, ya lo están. Hay algunas canciones que se expulsan y nacen enseguida, pero hay otras que se construyen poco a poco. Todas tienen su propio camino. Pasamos por muchos temas antes de elegir las que quedaron. En estos meses que estuve jugando con mucha música hicimos casi 20 canciones nuevas. Quedaron las que más se dejaron ser, pero hay un montón de ideas que tenemos para seguir desarrollando.

Hay una frase en Acapulco que dice: ‘¿Quién de los dos va a soltar la cuerda?’. Lo que me hace preguntar, ¿qué tan fácil la suelta usted?

En el trabajo me cuesta mucho soltar la cuerda. Soy más aprehensivo. Quiero que salgan las cosas tal como las pienso e imagino. Soy controlador en las decisiones. En mi vida personal, suelto la cuerda mucho más fácil, no suelo ser alguien que se frustra o se enoja con frecuencia. No suelo llevar las cosas a gran escala. En el trabajo sí me gusta que casi todo esté perfecto y, la verdad, puede ser más difícil para la gente que trabaja conmigo.

¿Cuándo es la fecha del lanzamiento del EP?

Será para noviembre. Pero en el tour sudamericano no podrán escuchar nada de lo nuevo, solo Acapulco.

¿Qué sorpresas hay para este tour?

Mientras más avanza la gira, más interesante es todo. Hemos recopilado tantas experiencias que cada vez que nos presentamos todo es más brillante y perfeccionamos nuestro performance. Creo que cuando vamos a un lugar que hace mucho no vamos, siempre hay un lindo ánimo, y es lo que va a pasar con Ecuador. Estoy seguro de que la vamos a pasar bien.

¿Luego de la pandemia se sienten más cómodos con girar?

Una vez que regresamos a tocar fue un alivio. Y ya llevamos más de 100 shows, así que la maquinaria está bien engrasada.

¿Qué canción suya nombraría como su himno personal?

Es Why you, de mi primer disco.

¿Qué le dirías a tus fans de Ecuador?

Que vayan al concierto. Además, invitar a los que nos conocen y a los que no. Una de las cosas más chidas de la música es descubrir bandas nuevas. Eso es algo que a mí me emociona muchísimo.

“Nunca me he frustrado por tener canciones de más”

Siddhartha le confiesa a EXPRESIONES que está viviendo una época llena de inspiración. Aunque por el momento tiene que guardar varias de sus canciones nuevas, es posible que las vuelva a revisitar cuando sea el momento. “Con mi equipo vivimos una etapa muy productiva y teníamos muchas ganas de hacer música. Esta colección de canciones no salió por gusto, sino que en serio nos comprometimos a dedicarle todos los días. No es agobiante quedarse con tanto trabajo porque no tengo la necesidad de regresar a esos temas. Si los oigo por alguna razón solo los repaso y ya. En el aspecto de hacer música, nunca me he sentido frustrado si algo no me está llevando a buen puerto. Si ocurre, simplemente lo dejo. La música la hago siempre en un plan de divertirme”.

Así nació Acapulco

Acapulco es su nuevo tema, pero este tiene un recorrido especial tras un encuentro breve con el cantautor argentino. La historia de su creación se resume a solo un encuentro pequeño para escribirla. “Fue muy espontánea y nació en un ratitito que tuvimos para vernos”.

Siddartha detalla este momento. “Teníamos una semana para charlar y encontrarnos, pero no pudimos y nos vimos solo dos horas antes de que saliera mi vuelo a México. La escribimos como en una hora y yo me llevé el esqueleto de esta canción, que luego fue tomando más forma. Pero en esencia es lo que hicimos los dos antes de que yo despegue”.

El intérprete confirma que el verso, el coro y varias frases se mantienen intactas. “Emmanuel ya no recordaba la canción cuando se la volví a mostrar días después. Fue tan rápido, pero el espíritu del tema ahí estaba y fue muy sencillo para él volver a conectar”, rememora. Rul Velázquez y Álex Pérez estuvieron a cargo de la producción.

Siddhartha y Emmanuel Horvilleur Cortesía

El encuentro con Emmanuel Javier Horvilleur (Buenos Aires, 2 de enero de 1975), un cantante argentino, conocido por formar parte del grupo Illya Kuryaki and the Valderramas, junto a su amigo Dante Spinetta.