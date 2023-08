Mar Rendón en el lanzamiento de 'Antes de que me vaya'

"Antes de que me vaya quiero que me prometas de que no te vas a enamorarte de la primera idiota que se te pase por delante", es la primera frase del coro del nuevo tema de Mar Rendón. La canción fue estrenada de forma exclusiva en un evento organizado por Radio Punto Rojo y McDonald's.

¿Quién es el joven que conquistó a Mar Rendón? Leer más

El restaurante se convirtió por más de dos horas en un centro de eventos lleno de globos verdes, marcianos y música. Un evento algo atípico pero que se enmarca a la perfección con la novedosa promoción que han aplicado para este lanzamiento.

El motivo principal ver a la artista guayaquileña presentar 'Antes de que te vayas'. Tema que escribió el año pasado junto al productor y compositor Sergio Vivar. Además de estrenar en exclusiva para los asistentes el videoclip el cual estuvo dirigido por Chalaco Films.

La euforia que provoca Mar Rendón quedó en evidencia durante la calurosa tarde del 17 de agosto. Gritos y cánticos ocultaban la voz de la locutora Karina Monroy, encargada de conducir el evento para la radio. Los denominados marcianes estuvieron puntuales en el lugar para enterarse primero de la canción, además de poder tomarse una fotografía con su artista favorita. Más adelante ella misma les tendría una sorpresa especial.

Vestida en un traje de color café y botines, la autoproclamada poprockera estaba entusiasmada por la balada que estaría a punto de develar y la cual estará en plataformas desde la medianoche del 18 de agosto.

Mar Rendón. Miguel Canales// EXPRESO

Siddhartha llega a Ecuador con un tour que repasa su historia Leer más

El origen de la canción

En este conversatorio con medios y fanáticos aseguró que con Sergio, productor de La Real Sociedad, había estado trabajando esta canción desde que salió del reality 'La Academia'. "Mar había llegado en septiembre al país y trabajando ya en nuevas canciones salió esta historia, la raíz de esto que luego se fue modificando", explica Vivar. Mar admitió que es una historia para un amor que quedó pendiente. "Arriba la mano para todos los frienzoneados", gritó, haciendo alusión a esas amistades que aunque se gusten no pueden formar una relación amorosa.

El amor ahora la rodea completamente

La paradoja de la tarde fue que, aunque presentaba una de sus baladas más tristes, ella se encuentra muy feliz. Presentó oficialmente a su novio Óscar Chávez, músico de 24 años, que agradeció también el apoyo a su enamorada. Algo cohibido se negó a cantar la nueva melodía pero admitió que se la sabía. También confirmó a EXPRESIONES que ha escrito canciones con Mar y que pueden salir en algún momento.

Con un pie en México y otro en Ecuador

Ir y venir seguirá siendo parte de su rutina. Su departamento en la Ciudad de México la espera y también varios encuentros artísticos. El 25 de agosto cantará junto a Paty Cantú como invitada especial en el 'Feliz breakout tour'. Luego tendrá un encuentro para componer con Jesse Huerta, el cual formar parte del premio de haber sido elegida como Hija Adoptiktok de Eugenio Derbez. Este fue un concurso digital que la llevó a presentarse también en el festival Machaca el pasado mes de junio. La sorpresa en la que no entró en detalles fue sobre una grabación que también tendrá en la capital azteca.

Oscar Chavez es mas que ‘el ecuatoriano que toco con The Killers’ Leer más

TikTok como su principal aliado y promotor

Esta red social se ha convertido en el mánager digital de la artista. Mar tiene más de 382 mil seguidores en la plataforma y también fue aquí como llegó a ganar el concurso de Eugenio Derbez. "TikTok ha sido muy importante en estos meses y es clave que usen los audios para que se haga viral. Esta canción la lanzamos una semana antes por TikTok, algo que no es muy tradicional y nos ha servido muchísimo. Ha tenido un recibimiento bastante grande", señaló.

Sergio Vivar aseguró que el enlace de preregistro de aplicaciones streaming tuvo una gran acogida. "Hay más 7200 preregistros, un número que es habitual para artistas como Julieta Venegas". 'Antes de que te vayas' es un tema que será distribuido de forma independiente con el sello mexicano Manivela. Además, apenas esté de vuelta grabará una canción más.

El evento finalizó cuando Mar les dio de regalos a sus fanáticos una placa de cristal con el código de barras de su nueva canción grabado. Esta pieza fue firmada frente a todos. En algunos lados se veía como le pedían escribir "el mundo es de los que joden". Con esta frase resume el empuje para conseguir sus sueños.