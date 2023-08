“Nadie nos creía, pero lo logramos, ha sido difícil, pero aquí estamos”, cantó RBDen la primera interpretación en vivo del tema Cerquita de ti, en show inaugural del Soy Rebelde Tour.

Esta frase resume lo que los ahora cinco integrantes (Alfonso Herrera no se sumó a la gira) han tenido que pasar hasta poderla concretar.

Son exactamente tres años desde que empezaron las conversaciones y la posibilidad de un encuentro presencial, tras el show Ser O Parecer Virtual.

Este primer concierto aconteció en la ciudad de El Paso, Texas, en Estados Unidos. El Sun Bowl Stadium fue el recinto que albergó a los fanáticos que esperaron 15 años este reencuentro.

Los diferentes caminos que tomaron sus carreras habían imposibilitado esta unión que ahora tiene lista 54 fechas y recorrerá 4 países.

Anahí, Christian, Christopher, Dulce y Maite interpretaron 24 canciones en su primer concierto. Además, contaron con 8 cambios de vestuario llenos de referencias a sus looks del 2000 y algunas arriesgadas propuestas.

Lo nuevo de este tour son algunas interpretaciones inéditas, como Para olvidarte de mí, Adiós y Siempre he estado aquí, canciones que previamente no habían sido cantadas en vivo por pertenecer a un disco lanzado tras su separación y a los temas de reciente etapa. Los clásicos no faltaron, lo que provocó un ambiente de nostalgia durante la noche del 25 de agosto. Los fans fuera de Estados Unidos pudieron ver el show gracias a las transmisiones en vivo que hicieron algunos presentes, quienes cantaron Tras de mí, Celestial, Solo quédate en silencio, Sálvame y Rebelde.

Una pasarela llena de luces ledes en forma de corbata fue el diseño del escenario, por el que la banda mexicana tuvo su despliegue junto a un cuerpo de baile de ocho bailarines.

Los momentos para el lucimiento en solitario fueron destacados, ya que cada uno pudo hacer uso de las plataformas colgantes y grúas para llegar al escenario desde las alturas o por debajo del escenario. Quisiera ser, interpretada con Christian, tuvo el mensaje político más fuerte. El artista, abiertamente homosexual y activista por los derechos LGBTIQ+ en México, señaló que en Estados Unidos se está viviendo un momento de retroceso en cuanto a los derechos alcanzados.

“Ahora estamos pasando un momento muy difícil en Estados Unidos y en Texas. Si tiene a alguien cercano de la comunidad, quédate con ellos. Nadie nos va a volver a callar. Recuerda, ámate por lo que eres y ama a tus hijos por lo que son. Porque somos perfectos y así Dios nos ama”, dijo visiblemente conmovido con la audiencia.

La producción estuvo a cargo de T6H Entertainment y LiveNation Latino y recorrerá también México, Colombia y Brasil. La gira cerrará su primera etapa el 21 de diciembre en el estadio Azteca de Ciudad de México y continuará en 2024, aún sin fechas concretas.

Estas son las canciones que interpretaron:

Tras de mí

Un poco de tu amor

-Palabras-

Cerquita de ti

Aún hay algo

-Solo de guitarra-

Otro día que va

-Palabras chicas-

Medley chicas:

-Así soy yo

-Cuando el amor se acaba

-Fuego

Inalcanzable (Christopher solo)

Medley eras:

-Tenerte, quererte

-Me voy

-Dame

-Y no puedo olvidarte

-Para olvidarte de mi

Enséñame

Qué hay detrás

Quisiera ser // Tu amor (Christian solo)

Celestial

Bésame sin miedo

Ser o parecer

Medley chicos:

-Futuro exnovio

-Qué fue del amor

No pares (Dulce solo)

Este corazón

Siempre he estado aquí

-Presentación de músicos-

-Era la música

-Wanna Play

-Cariño mío

Empezar desde cero (Maite solo)

Medley baladas:

-Una canción

-A tu lado

-Quizá

-Adiós

Solo quédate en silencio

Sálvame (Anahí solo)

Nuestro amor

Rebelde