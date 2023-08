“Día a día es una lucha, una batalla que hay que ganar, y debes saber que tienes que levantarte en la mañana porque solo es hoy y tienes que darlo todo”, sentencia Axel en esta entrevista cuando se le pregunta cómo ha sido su proceso de cambio y de reinvención. Su música, además de hablar del amor, siempre tiene un halo de esperanza que queda plasmado en títulos como Celebra la vida, Solo por hoy y Cambiar el destino.

“Con esta canción intenté transmitir algo común a todos. Algo que todos transitamos en algún momento de nuestra vida. El miedo, la incertidumbre, el no saber qué pasará mañana. Con el tiempo aprendí que aceptar nuestras debilidades nos hace más fuertes, que todos los días podemos revivir nuestras ganas y nuestros sueños, a pesar de ese miedo. Las ganas de disfrutar, de estar con los amigos y la familia, de ver cada salida y puesta de sol con alegría”, expresa el artista.

El argentino, que ha vivido en Ecuador por casi tres meses, se describe como enamorado de este país. Y sabe que las circunstancias políticas y sociales son complicadas, por lo que admira el empuje que tiene la gente de esta nación.

Su presencia en Ecuador se debe a la grabación del programa Yo me llamo, que ya se encuentra en su recta final. Allí es jurado junto a Pamela Cortés y Érika Vélez y admitió estar admirado del talento nacional. “Yo no podría imitar a nadie. Quizá y hago algo de Sabina (procede a imitar su voz). Solo raspo la voz y algo sale”, bromea el intérprete desde una de las cabinas de la Aerovía, locación elegida para esta entrevista.

Axel se siente un local, pero con “acento extraño”, dice sobre su estilo ‘gaucho’ de hablar. Introducirse en nuestra cultura es algo que le ha encantado, y como lleva más de 15 años visitando el país por sus conciertos, quedarse fue sencillo. Aunque siempre que puede regresa a Argentina, con su familia.

“Estoy muy feliz y agradecido. Vine muchísimas veces por las giras promocionales y conciertos, pero ahora he conectado mucho con la gente y su música y está siendo una experiencia hermosa. Siento un amor muy profundo por esta tierra. Siempre los tuve en mi corazón y ahora los llevo en mi piel. Me hice un tatuaje de Ecuador hace un mes. Es la bandera, con un cacao y un banano. Todo lo que he vivido aquí ha sido muy movilizante e inspirador”.

El cantautor no se queda con nada guardado y comenta que esto le ha hecho muy bien a su música. “He escrito muchas canciones aquí. Me he sentido muy querido y respetado. Es esencial esto para mí”.

Su base en Ecuador es Guayaquil, y por eso aprovechamos para seguir con este proceso de descubrir la ciudad, esta vez desde las alturas. Durante el paseo en la Aerovía, el rubio se quedó admirado de la grandeza del río Guayas.

Y aunque se siente como en casa, siempre lleva a su patria cerca. “Siempre tengo mate y alfajores conmigo. Pero la familia y los amigos es lo que uno tiene en mente, sus afectos. Voy y vengo, así que es manejable”.

De este redescubrimiento del país, en el que cada fin de semana alquila un auto y sale a las carreteras a descubrir nuevas playas y paisajes, se queda con el amor. “He vivido momentos muy emocionantes y he descubierto cosas de mí que no conocía, y Ecuador es parte de este proceso. Aquí he descubierto a grandes artistas también. Todo es inspiración para mí”.

Música con conexión

Aunque cada noche se conecta con su público ecuatoriano por la señal de Teleamazonas en la transmisión del concurso Yo me llamo, esto no es suficiente para vincularse de manera más íntima.

Por eso, durante dos sábados seguidos, cantará para sus románticos fans.

Esta noche el turno es de Guayaquil, en el Teatro Centro de Arte, y el 2 de septiembre se presentará en Quito en el Teatro San Gabriel.

“Tocar en teatros hace que haya mucha conexión con la gente. El público participa activamente en el show, puede charlar conmigo y le puedo contar las historias detrás de cada canción. Voy a recorrer todos los temas de mi repertorio. Son ya más de veinte años de carrera artística”.

El concierto que lo tiene con el corazón a mil es el que brindará en el Luna Park de Buenos Aires a finales de año.

Su disco nuevo está bastante avanzado, confiesa, pero prefiere no adelantar muchos detalles todavía.

Crédito:

Fotos y video: G7pro (IG: @g7proec).

Producción: Alejandra Cereceda.

Styling: Israel Plaza (ig: @israelplaza_).

Vestuario : Calvin Klein Mall del Sol (IG: @calvinklein).

Agradecimientos: Aerovía Guayaquil (IG: @aerovia.gye).

