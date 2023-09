Yatra: ¿Qué tiene que ver Aitana con su nueva canción 'Energía bacana'?

Cinco años de amistad tenían Sebastián Yatra y Aitana antes de dar el paso para concretar su amor. La estrella de música colombiana siempre se ha mostrado como un chico muy sensible, algo enamoradizo y con una energía muy bacana. Por eso, al estar ahora con una chica que reúna las mismas características, hace que todo el mundo diga que son la pareja perfecta.

Ahora que todo el mundo sabe que Sebas está enamorado, no podía pasar más tiempo hasta que esto también lo refleje su música. Así es como en la letra de 'Energía bacana' deja algunas pistas que tienen que ver con su novia española.

La canción fue escrita junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo, y en ella habla de la conexión que siente por una persona, el amor que va creciendo y las cosas que tiene en común. Específicamente entre Aitana y Yatra, el artista hace mención a lo siguiente:

"Con la forma en que me ves, Me das paz y me das sex. 28 y 23, ey, cero drama, cero estrés, yeah", dice la frase más directa del tema en relación a sus respectivas edades.

Pero el título de la canción ya es una insinuación directa al dulce y tranquilo temperamento de la artista pop española. Aitana está lista para estrenar su tercer álbum, el cual es una reinvención sonora. Este llevará por nombre Alpha.

Más de 'Energía bacana'

En este single, Yatra también es el director del clip. Desde la cámara documenta la vida de la celebridad española, Georgina Rodríguez (esposa de Cristiano Ronaldo). Yatra se imaginó que la canción mostraría “a una pareja que todos amamos quienes personifican esa increíble energía". El video de hecho refleja la energía bacana en la vida de Georgina.

'Energía bacana' gustó tanto entre los fans de Sebastián, que su nombre se coló en las tendencias de Twitter y YouTube Ecuador.