Pedro Almodóvar: “No podría vivir sin hacer cine”

Pedro Almodóvar ha sido homenajeado por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) por “empujar los límites del cine”, aunque reconoce que nunca lo hizo de forma consciente y que lo único que quería era contar historias: “Ahora no podría vivir sin hacer cine”, señala el creativo.

El director manchego de 73 años admite que le emociona el galardón que le ha concedido TIFF, uno de los premios tributo de la muestra canadiense, que se inauguró el pasado jueves y se clausura el día 17.

“Es un reconocimiento realmente de palabras mayores, porque lo que premian es la influencia de mi cine dentro de los medios de comunicación e incluso la buena influencia dentro de la sociedad en la que vivimos, por el tipo de películas que he hecho, por la libertad de mis personajes”, explica.

En su cine, recuerda, “salían transexuales, bisexuales, todo tipo de orientaciones sexuales, y de un modo normal, no tratado como algo problemático”, cuando todo eso no estaba de moda. Lo hizo porque eran las historias que quería contar, lo que le ‘pedía el cuerpo’.

“Me alegro mucho de si eso además ha ayudado a que esta sociedad mejore mínimamente. Estoy encantado. Me siento muy, muy emocionado”, expresa el ganador de dos premios Óscar, uno a la mejor cinta extranjera por Todo sobre mi madre en 1999 y otro por el mejor guion original por Hable con ella en 2002.

El Festival ha señalado de forma específica la importancia de la obra de Almodóvar a la hora de “empujar los límites del cine”.

“Yo no era consciente de estar empujando los límites, o al menos no de un modo consciente, pero ni incluso ahora soy consciente. Cada vez que empiezo una película creo que es la primera. No tengo la sensación, por ejemplo, de decir: ‘Ah, bueno, ya he hecho 22 películas, esta sé hacerla’”, asevera.

“La palabra que define el cine es la incertidumbre. Hacer una película es una enorme aventura que tiene también un carácter muy adictivo porque yo, ahora, no podría vivir sin hacer cine. Lo que trataba era de no repetirme”.

Almodóvar reconoce que recibir este tipo de premios le hace reflexionar sobre su trayectoria y trabajo, algo que, revela, no hace normalmente.