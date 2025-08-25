Correísmo denuncia atraso en pago de sueldos al personal de limpieza de la Asamblea

Rodríguez exige a Niels Olsen un informe por atraso en sueldos del personal de limpieza

El asambleísta por Pichincha de la Revolución Ciudadana, Héctor Rodríguez , denunció un incumplimiento en el pago de remuneraciones al personal de limpieza que trabaja en la Asamblea Nacional. Según las quejas recibidas, hay trabajadoras y trabajadores que llevan hasta cuatro meses sin recibir su salario.

“¡Vergonzoso e inaceptable! ¿En serio estamos permitiendo explotación laboral en el corazón del Estado?”, cuestionó Rodríguez en su cuenta de X, donde hizo público el pedido de información enviado a Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional.

Asamblea sin pago a personal de limpieza

En el oficio dirigido a Olsen, Rodríguez expuso que esta situación es inadmisible tratándose del órgano de mayor representación política del país. Recordó que el Estado debe ser el primero en garantizar “el respeto irrestricto de los derechos laborales” y que no hacerlo representa “una forma de precarización y explotación laboral, que afecta gravemente a familias que dependen de ese ingreso”.

EXPRESO intentó contactar al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, para conocer su versión sobre esta denuncia, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

El legislador fundamentó su solicitud en la Constitución, que prohíbe toda forma de precarización laboral y establece que la remuneración justa es un derecho irrenunciable. También citó la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que faculta a los asambleístas a ejercer control político y exige a las autoridades entregar la información requerida en un máximo de 10 días.

Los pedidos de información

Rodríguez solicitó un informe detallado para determinar la situación del personal de limpieza. Entre los seis puntos clave del requerimiento están:

Confirmar si existe retraso en el pago de remuneraciones.

Detallar los meses adeudados, número de trabajadores afectados y monto total pendiente.

Presentar copias de contratos y la modalidad bajo la cual se presta el servicio de limpieza.

Explicar pagos efectuados a la empresa contratista en caso de tercerización.

Identificar responsables directos de la falta de pago.

Informar sobre medidas inmediatas para garantizar el pago y evitar nuevos abusos.

El legislador advirtió que, conforme a los artículos 75 y 76 de la LOFL, la falta de entrega de esta información en los plazos legales puede constituir causal de responsabilidad política y de juicio político a los funcionarios responsables.

“¡La Asamblea debe ser ejemplo de dignidad, no de abuso!”, remarcó Rodríguez al cierre de su mensaje en redes sociales, donde insistió en que se trata de un caso que debe resolverse de manera urgente.

