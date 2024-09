Camila Pérez se despide momentáneamente de Ecuador

No todo está escrito en piedra. Y menos los planes que tienen que ver con la industria musical. Por eso, la cantautora Camila Pérez ha ido a paso más lento en el lanzamiento de su segundo disco.

En 2019 dio a conocer Souvenir, un trabajo discográfico que tiene canciones que sus fans aman, como Virginia y Prisa. Pero con la llegada de la pandemia todo tomó un rumbo más lento al esperado. Sin embargo, la artista no ha dejado de lanzar canciones que son parte de este nuevo proyecto, y aunque se planteó varias veces tener una fecha tentativa, esta se ha ido moviendo.

Pero no es solo su música la que cambia. Desde este fin de semana, Camila está radicada en España, país donde empezará su segundo masterado, esta vez en Producción Musical.

Este viaje lo hace con una maleta cargada de canciones nuevas, un tercer disco escrito y muchas ganas de llegar a más oyentes. Hoy tiene más de 315 mil escuchas mensuales en Spotify, un número que le saca una sonrisa de orgullo, puesto que, como lo asegura, es un proyecto que lleva sola.

El sábado 14 de septiembre fue la despedida momentánea de los escenarios del país, en un show en el que cantó cada una de las canciones que ha presentado, haciéndoles honor y agradeciendo a los presentes el apoyo de estos años.

Aunque estará alejada algunos meses del país ahora que vive en Europa, no significa que deje de lado a Ecuador para una próxima gira de difusión.

Camila, con su sinceridad habitual, cuenta los detalles de este proceso de años y cómo fue tomar la decisión de impulsar su carrera ahora desde el extranjero.

Nos ha dado poco a poco un nuevo disco. ¿Qué ha demorado que salga completo?

Es un álbum en el que conceptualmente me he demorado más de cuatro años en tenerlo listo. Y mientras iba escribiendo más canciones, fui modificando la lista de temas que lo contendrían. Ahora está bastante definido, pero todavía tengo espacio para cambios. Además de eso, se ha demorado en salir por lo costoso que es hacer un disco. En realidad, primero se pospuso por la pandemia. Y después de eso fue un proceso duro el encontrar los fondos para producir un disco. Aproximadamente, hacer uno de entre 9 y 12 canciones no deja de costar 10 mil o 15 mil dólares.

Es básicamente por el presupuesto…

Sí. Ha sido por eso. Yo soy la persona que financia todo el proyecto y no me ha quedado de otra que sacar canción por canción. ¡Hay que ver cómo se logra conseguir los fondos!

¿Cómo describe las últimas canciones que ha sacado?

Tienen un contraste muy fuerte frente al sonido con el que empecé. Para mí, todas las temáticas que ahora abordo están muy separadas de la Camila nostálgica del 2019. También hubo un pequeño quiebre en la conceptualización de canciones que he sacado. Eco, que iba a ser parte de este segundo disco, terminó siendo parte de un EP, que incluye Anzuelo y Siluetas.

¿De qué temas habla?

Es un tema dinámico, con algunas más agresivas que otras.

¿El nombre ya lo tiene?

Sí, pero todavía no lo quiero decir. Pero está segurísimo. De hecho, es lo primero que tuve desde el 2020. Por eso, todas las portadas las ha hecho la misma artista, Camila Hernández (Algo Surreal).

Cuando decidió olvidar las redes y enfocarse en su música

Hasta hace algunos meses fue muy activa en redes sociales y hasta tuvo ciertas polémicas. ¿Cree que la gente la estaba conociendo por lo equivocado?

Sobre todo en redes sociales como X (Twitter). Me fui alejando progresivamente. Nunca mi objetivo fue generar controversias, pero mi sentido del humor es un poco denso, es natural. Al principio no me afectaba con lo que se decía, o alguna idiotez que yo dije. Porque yo también me he equivocado. Creo que tuve que protegerme a mí misma. No tanto por mi carrera, porque se vaya a descarrilar o algo; sino por proteger mi salud mental. Sea porque es mi propia culpa por entrar a una controversia u otra, o porque las redes están muy tóxicas. Las redes tan rápidas a mí me hicieron perder perspectiva de lo que la gente está diciendo. Aunque me encantaba ese medio, sí llegó a un punto que me afectó demasiado.

“En el momento que me alejé de las redes, mi música fue mejor” Camila Pérez Cantautora

¿La borró de su celular?

La borré y en un punto la privaticé. No me interesa volver. En pandemia comencé a a hacer muchos tiktoks, creció mi cuenta, pero fue abrumador. Es algo que no pasará y fue difícil para mí manejarlo.

¿Este impacto en redes se traduce en nuevas personas oyendo su música?

No mucho. Desde la última vez que hicimos una entrevista han crecido muchísimo. Tengo más de 300 mil. Creo que es un error que tenemos los artistas el (creer) que por más reconocimiento que tengamos en redes sociales, este se verá reflejado en nuestra música. En el momento que me alejé de las redes, mi música fue mejor. La audiencia llega y fue una buena decisión.

Tampoco eso llena conciertos.

En mi caso, no. La gente que escucha mi música me ha conocido por mis plataformas musicales. Depende del artista y la estrategia. Ahora subo a mis perfiles solamente contenido que tenga que ver con música.

Ahora hay muchos músicos ecuatorianos en España. ¿Por qué toma la decisión de mudarse?

Siempre supe que no iba a terminar mi vida en Ecuador. Estoy muy agradecida de aquí. La gente dice que en Ecuador la gente no apoya, pero es mentira. Simplemente no tenemos una infraestructura que favorezca la promoción del arte. Pero a mí me han apoyado mucho, no tengo nada de qué quejarme. Sin embargo, yo sabía que iba a mudarme porque quería estudiar Producción Musical, ya sea en Estados Unidos o en España. Encontré un programa en Madrid, lo descubrí y al día siguiente me inscribí. Esto fue en julio. Quiero empezar mi carrera como productora lo antes posible.